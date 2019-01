Anticipazioni Un posto al sole | puntate 14-18 gennaio | Roberto muore?

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di venerdì 11 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5165 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 11 gennaio 2019: È giunto il fatidico giorno del consiglio d’amministrazione in cui si capirà il destino di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) come direttore generale delle Imprese Viscardi, nel frattempo una sgradita visita ai Cantieri è destinata a infastidire molto Marina (Nina Soldano)… Il povero Michele (Alberto Rossi) viene travolto dai commenti negativi per il ...

Un posto al sole Anticipazioni : VERA VISCARDI tornerà! : A Un posto al sole, occhio ai Cantieri perché da ora in poi diverranno il centro nevralgico di una storyline affaristica da non perdere. Eh sì, perché Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) dovranno presto accettare una “scomoda presenza”… Ve ne abbiamo già parlato: Alberto (Maurizio Aiello) sta per trovare il modo di rientrare in gioco e ciò creerà grande disorientamento in Marina, che col Palladini avrà ...

Anticipazioni Un Posto Al Sole : Diego riporta a casa Patrizio : Nella prossima settimana di 'Un Posto Al Sole' in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 proseguono le novità intorno alla storia tra Patrizio e Rossella giunta al capolinea. La figlia di Silvia non riesce più a nascondere la realtà dei fatti, e il bacio con Diego sembra aver fatto capire alla giovane studentessa di non aver mai smesso di amare il fratello maggiore di Patrizio. Rossella, però, deve attendere il ritorno di Patrizio a Napoli in ...

Anticipazioni Un Posto Al Sole : Valerio incontra Vera in carcere : Lunedì 14 gennaio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' che vede dei colpi di scena nella vita dei personaggi principali. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Valerio chiamato a guidare le imprese Viscardi in qualità di erede unico dopo l'arresto della figlia macchiatasi dell'omicidio della zia Veronica. L'uomo, però, dimostra le proprie incertezze e le sue fragilità che lo ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di giovedì 10 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5164 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 10 gennaio 2019: L’esperienza scolastica si rivela sempre più amara per Michele Saviani (Alberto Rossi), il quale si troverà ad essere coinvolto suo malgrado in una complicata situazione che passerà da un… video! Dopo la proposta di Ciro (Vincenzo Alfieri), Franco Boschi (Peppe Zarbo) si interroga su cosa fare… Mentre Cerruti (Cosimo Alberti) è sempre più in ansia ...

Un posto al sole - Anticipazioni trame dal 7 all’11 gennaio : un pericoloso riavvicinamento tra Mariella e Guido : Diego e Rossella si interrogano sul bacio che si sono dati, mentre Guido e Mariella si riavvicinano e non riescono più a nascondere i loro sentimenti: queste e altre avventure vedranno coinvoti i protagonisti della soap Un posto al sole, ambientata a Napoli, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 7 gennaio Cosa significherà per Diego e Rossella il bacio ...

Un posto al sole : PATRIZIO e ROSSELLA si lasciano - lui disperato e… [Anticipazioni] : La foto che vedete potrebbe presto diventare un ricordo perché, a giudicare dalle anticipazioni di Un posto al sole dal 14 al 18 gennaio, pare proprio che questo amore abbia i giorni contati! Parliamo ovviamente della coppia formata da PATRIZIO (Lorenzo Sarcinelli) e ROSSELLA (Giorgia Gianetiempo) e della situazione che, con il ritorno a Napoli di Diego Giordano (Francesco Vitiello), si è di nuovo complicata. Il fratellone, a dire il vero, ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di mercoledì 9 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5163 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 9 gennaio 2019: Con Cerruti (Cosimo Alberti) irraggiungibile e temporaneamente distratto al Vulcano, Guido (Germano Bellavia) dà ancora una volta supporto a Mariella (Antonella Prisco) e fra i due nasce una pericolosa vicinanza… La riapertura della sua vecchia palestra sembra catturare l’interesse di Franco Boschi (Peppe Zarbo)… Il confronto tra Rossella (Giorgia ...

Un posto al sole Anticipazioni : Roberto Ferri viene colto da un infarto : Un posto al sole anticipazioni: Roberto Ferri in pericolo di vita Un posto al sole. Un terribile avvenimento cambierà le sorti della soap di Rai Tre. Sotto stress e in continua agitazione per via del lavoro e di quanto accaduto con Vera Viscardi, Roberto Ferri subirà un gravissimo danno fisico. Come, infatti, riportato dalla rivista […] L'articolo Un posto al sole anticipazioni: Roberto Ferri viene colto da un infarto proviene da Gossip e ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 8 gennaio 2019 : Rossella vuole dire la verità a Patrizio : La Graziani ha decido di rivelare al fidanzato di aver baciato suo fratello. Intanto Mariella fa i conti con i primi giorni da mamma.

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dal 14 al 18 gennaio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 14 a venerdì 18 gennaio 2019: Ferri viene riconfermato come direttore generale delle Imprese Viscardi, ma per ottenere la nomina ha dovuto cedere ad una richiesta di Valerio. Guido è deciso a correre da Mariella, che però l’ha visto in compagnia di Assunta. Il video postato su internet ha delle conseguenze sull’attività in radio di Michele. Marina si rende conto di non ...

Anticipazioni Un posto al Sole - prossima settimana : Roberto ha un infarto : Nella puntata di ieri sera di Un posto al Sole abbiamo visto che Marina e Roberto hanno discusso a lungo del futuro dei Cantieri. Ferri teme che la Landolfi possa scoprire dei passaggi di denaro dalle aziende Viscardi ai Cantieri, non proprio legali, mentre Alberto ha chiesto a Valerio di controllare con attenzione i registri della sua azienda per capire se Roberto abbia agito contro i suoi interessi. Roberto riconfermato alle Imprese ...

Un posto al sole Anticipazioni : ROBERTO FERRI avrà un nuovo INFARTO e… : Si mette male per uno dei personaggi più in vista di Un posto al sole, le cui vicissitudini creeranno presto molta ansia nei fan della soap… Nelle puntate di Upas in onda la prossima settimana, ROBERTO FERRI (Riccardo Polizzy Carbonelli) riuscirà ad essere riconfermato come direttore generale delle Imprese Viscardi, ma per farcela dovrà cedere ad un’importante richiesta di Valerio Viscardi (Fabio Fulco). Le anticipazioni non indicano ...