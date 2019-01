Anticipazioni Il Segreto | Antolina dice una bugia ad Isaac

Il Segreto - Elsa è sempre più grave : Anticipazioni trame dal 13 al 18 gennaio : Anno nuovo, intrighi vecchi: Il Segreto ha ripreso la sua corsa nel 2019 esattamente come l’aveva interrotta nel 2018. Anzi, meglio, perché ha aggiunto un ulteriore appuntamento settimanale, quello della domenica, sempre alla stessa ora. Del resto, a Puente Viejo non si dorme mai: cospirare e tramare nell’ombra è troppo bello. E quindi dal 13 al 18 gennaio bisogna sintonizzarsi su Canale 5 alle 16.25. Di seguito tutte le ...

Il Segreto - Anticipazioni gennaio 2019 : cosa succede nella seconda parte del mese? : nella seconda parte di gennaio 2019, le vicende della telenovela Il Segreto non mancheranno di sorprendere i telespettatori; scopriamo insieme tutto quello che succederà grazie al nostro post che ricapitola le anticipazioni più importanti delle storie ambientate a Puente Viejo: Elsa chiede ad Antolina se è incinta Dopo aver notato i suoi numerosi malesseri, Elsa (Alejandra Meco) comincerà a credere che Antolina (Maria Lima) sia incinta e non ...

Il Segreto Anticipazioni dal 14 al 18 Gennaio 2019 : Adela in pericolo : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Adela nei guai? Fernando e Julieta molto vicini Adela continua a ricevere dei bigliettini anonimi con delle strane minacce. Carmelo e Severo indagano e iniziano a pensare che il mittente non sia altri che Francisca. I due uomini decidono di parlare dell’accaduto con il buon Raimundo. Nonostante i tanti dubbi […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 14 al 18 Gennaio 2019: Adela in ...

Anticipazioni Il Segreto da domenica 13 al 18 gennaio : Prudencio dubita di Julieta : Piacevole sorpresa per i telespettatori de Il Segreto che vedranno la telenovela spagnola confermata anche nel palinsesto di questa domenica 13 gennaio. Come già accaduto lo scorso 6 gennaio, Canale 5 ha deciso infatti di coprire lo spazio lasciato libero da domenica Live con le tre serie televisive protagoniste dei pomeriggi feriali. Pertanto andranno nuovamente in onda Beautiful, Una Vita e Il Segreto, che lasceranno poi spazio alla puntata ...

Il Segreto Anticipazioni : la strana partenza di ANTOLINA : Nei primi mesi del 2019, i telespettatori italiani de Il Segreto assisteranno al matrimonio tra Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed ANTOLINA (Maria Lima): convinto che la donna sia in attesa di suo figlio, il carpentiere rinuncerà all’amata Elsa Laguna (Alejandra Meco) e, nonostante le sue mille perplessità, si appresterà a sposare la stessa ANTOLINA. La storyline, come prevedibile, si complicherà a dismisura… Il Segreto anticipazioni: le ...

Anticipazioni Il Segreto : Raimundo e Gonzalo inscenano il decesso di Francisca : Le vicende della telenovela di origini iberiche “Il Segreto” sono sempre ricche di colpi di scena inaspettati. Le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, ci dicono che il ritorno di uno storico personaggio darà avvio a dei cambiamenti. Tutto avrà inizio quando Gonzalo Castro fingerà di aver messo fine all’esistenza di Francisca Montenegro. Per fortuna si tratterà soltanto una finzione, ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 11 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 11 gennaio 2019: Julieta non intende firmare il documento per l’annullamento del matrimonio con Prudencio. La ragazza, infatti, decide di mantenere il legame col consorte al fine di scoprire la verità sulla morte dell’amato Saul… Carmelo Leal ha trovato le lettere minatorie rivolte ad Adela… Carmelo decide di prendere delle forti precauzioni e vuole organizzare una scorta per ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Elsa scopre che Antolina è incinta : Giunta a Puente Viejo, Elsa scopre che la sua ex ancella Antolina è incinta e informa Isaac, ignara che il bimbo che la ragazza porta in grembo sia proprio del Guerrero.

Anticipazioni Il Segreto - Fernando e il regalo a Julieta : la gelosia di Prudencio : Anticipazione Il Segreto: Julieta sempre più vicina a Fernando, Prudencio geloso Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, Julieta continua a tenere un atteggiamento provocante nei confronti di Fernando. Prudencio nota subito la forte vicinanza dei due e inizia a provare una certa gelosia. Più volte il minore dei fratelli Ortega affronta la moglie […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto, Fernando e il regalo a Julieta: la gelosia di ...

Il Segreto Anticipazioni 10 gennaio 2019 : Elsa riappare il giorno del suo funerale : La Laguna, fuggita dalla torre e ormai priva di forze, arriva sulle sponde del fiume dove si stanno celebrando le sue esequie simboliche.

Il Segreto Anticipazioni : FRANCISCA nella BARA ma sorride a RAIMUNDO - ecco perché : Il ritorno inaspettato di Gonzalo Castro (Jordi Coll) a Puente Viejo influenzerà le prossime puntate italiane della telenovela Il Segreto: come abbiamo segnalato in precedenza ai nostri lettori, il primogenito di Pepa (Megan Montaner) si presenterà all’improvviso alla villa e darà l’impressione di avere ucciso con due colpi di pistola FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas), ridotta in stato catatonico dopo essere stata rinchiusa per ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate prossima settimana : l’aggressione : anticipazioni Il Segreto, puntate 14-18 gennaio: la gelosia di Prudencio Il Segreto è pronto a stupire i telespettatori con nuove imperdibili puntate dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Le anticipazioni de Il Segreto dal 14 al 18 gennaio svelano che terrà ancora banco la vicenda del rientro a casa di Elsa che tutti credevano morta. La ragazza si è completamente ristabilita dopo il malore e inizia ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 10 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 10 gennaio 2019: Antolina vuole ancora che Isaac organizzi un funerale simbolico per Elsa ma, mentre i due (con Don Anselmo, Marcela e Matias) si trovano al fiume per l’estremo saluto alla defunta, dall’altra sponda giunge una donna assai malconcia… Nel corso del funerale simbolico per Elsa, proprio quest’ultima appare al di là del fiume e subito dopo sviene; la ragazza è ferita ...