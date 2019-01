Annalisa Minetti massacrata sui social Perché l' hanno offesa così

Annalisa Minetti : "Da anni sono abituata a sentirmi dire di non vivere - ma io vivo e vivrò sempre di più" : "Cresco i miei figli come donna realizzata nella vita e nel lavoro". Annalisa Minetti ha risposto - per l'ennesima volta - a chi la critica per aver scelto di avere dei bambini nonostante sia affetta da retinite pigmentosa, che la rende cieca. "Da anni sono abituata a sentirmi dire di non vivere e di tutta risposta io vivo e vivrò sempre di più".Visualizza questo post su InstagramVolevo ringraziare @iacopomelio perché ha ...

Annalisa Minetti contro chi le dice che - cieca - non doveva fare figli : Annalisa MinettiAnnalisa MinettiAnnalisa MinettiAnnalisa MinettiAnnalisa MinettiAnnalisa MinettiAnnalisa MinettiAnnalisa Minetti«Da anni sono abituata a sentirmi dire di non vivere e di tutta risposta io vivo e vivrò sempre di più». Annalisa Minetti, 42 anni, è tranchant nel rispondere a chi negli ultimi giorni si è sentito in diritto di criticare. La donna, che ama raccontare la quotidianità anche via social, aveva semplicemente condiviso una ...

