Andy Murray si ritira dal tennis | le lacrime di un eroe che ha onorato la Gran Bretagna

Tennis - la quiete dopo la tempesta per Andy Murray : tra l’abbraccio della madre ed i ringraziamenti per il tanto affetto : Andy Murray al fianco della madre in un quadretto idilliaco apparso su Instagram poche ore dopo lo sfogo del Tennista in conferenza stampa “Il modo migliore per sentirsi meglio dopo una giornata difficile è un grande abbraccio da tua madre. Sinceramente sono stato molto toccato da tutti i messaggi e il supporto di tutti in queste ore… Significa molto per me e mi ha fatto sentire molto più positivo di quando mi sono ...

Tennis - Andy Murray annuncia in lacrime il suo ritiro : “Non posso continuare così” : “Non posso continuare così”. In una conferenza stampa shock a Melbourne, l’ex numero 1 del mondo Andy Murray ha confermato che prenderà parte agli Australian Open al via lunedì – torneo dove ha raggiunto per 5 volte la finale – ma ha anche annunciato che a causa del persistere del dolore all’anca ha deciso di chiudere la sua carriera e spera di riuscire a farlo sull’erba di Wimbledon, dove ha trionfato nel 2013 e ...

