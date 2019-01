All’Armani Silos si racconta la «Fabula» dell’umanità

vanityfair

(Di venerdì 11 gennaio 2019)di Charles FrégerTogoBoes, Sardinia, ItalyScot Guard, UKDi Giorgio Armani è noto il suo profondo amore per l’arte. Sappiamo che ama visceralmente Monet e gli impressionisti tutti, che il suo pittore prediletto è Malevich il Suprematista, che non smette di stupirsi di fronte alle espressioni artistiche provenienti dall’Estremo Oriente, specialmente se sono opera di Hokusai e di Hiroshige. Sappiamo che nella loro minimale e potente eleganza, gli spazi espositivi Armani/inaugurati nel 2015 per celebrare i 40 anni di carriera dello stilista, sono stati e saranno la casa di moltissime mostre tra le più belle, sofisticate e apprezzate. L’ultima viene ospitata in occasione della settimana dedicata alla moda maschile di Milano (in scena dall’11 al 14 gennaio) ed è dedicata al lavoro del fotografo Charles Fréger.LEGGI ANCHEQuando la moda sta tra l'arte e lo sport: Pitti ...