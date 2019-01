Alex Landi in Grey’s Anatomy 15 orgoglioso rappresentante di minoranze | “Asiatico e gay

optimaitalia

(Di venerdì 11 gennaio 2019)Insieme a Jake Borelli è certamente la novità più interessante della stagione in corso: il personaggio diin Grey's15 è qualcosa di assolutamente inedito per il pubblico della serie tv di Shonda Rhimes, che sta per tornare il 17 gennaio su ABC (il 25 febbraio su FoxLife in Italia).Nella quindicesima stagione, l'italocoreanointerpreta il Dr. Nico Kim, ortopedico omosessuale che intraprende tra mille dubbi una storia d'amore con lo specializzando Levi Schmitt (interpretato da Jake Borelli, che ha fatto il suo coming out sui social subito dopo quello del suo personaggio in tv). Per la prima volta in quattordici anni Grey'sracconta una storia gay al maschile, confermandosi attenta nel trattare l'universo LGBT già presente nella serie con la lunga liason tra Arizona e Callie. Ma una storia tra due uomini, entrambi personaggi regolari dello show, ...