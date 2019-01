Al via la stagione dedicata a tutti i piccoli | arriva Teatro a Merenda

Sara e Marti - al via la seconda stagione con Aurora Moroni e Chiara del Francia : Sara e Marti #lanostrastoria sono pronte a sbarcare nelle sale italiane il 14 marzo, ma nell’attesa dal 21 gennaio al via la seconda stagione della serie tv in onda su Disney Channel (Canale 613 di Sky). Film e nuova stagione che sanciscono il successo delle due sorelle interpretate da Aurora Moroni e Chiara del Francia per uno show girato in Italia che si è distinto sin da subito per il suo linguaggio innovativo e la bravura dei giovani ...

Sci alpino - Kronplatz ospita il quinto gigante della stagione di Coppa del Mondo : ecco la lista delle azzurre al via : Brignone guida il contingente italiano nel quinto gigante di Cdm a Kronplatz in programma martedì 15 gennaio La pista Erta di Kronplatz (Bz) ospiterà martedì 15 gennaio il quinto gigante della stagione di Coppa del Mondo femminile dopo quelli di Soelden, Killington, Courchevel e Semmering (prima manche alle ore 10.00, seconda manche alle ore 13.00 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport). La squadra azzurra schiera il massimo ...

Tour Down Under 2019 : la nuova stagione di Elia Viviani inizia in Australia. Che sfida a Caleb Ewan e Peter Sagan per le volate! : Anche quest’anno la stagione di Elia Viviani inizierà in Australia, con il Tour Down Under che rappresenterà l’occasione perfetta per ricominciare subito la propria striscia di vittorie. Il 29enne veronese lo scorso anno conquistò sulle strade australiane il primo dei diciotto successi stagionali, che lo hanno fatto diventare il corridore più vincente del circuito. Il capitano della Deceuninck-Quick Step avrà quindi l’obiettivo di vincere almeno ...

Stagione teatrale al via a Segrate : Sei gli spettacoli con Alberto Patrucco , sette cabarettiste di Area Zelig e alcuni autori contemporanei. Ci sarà comicità, ma non mancheranno spunti di rilessione ad esempio in occasione della Festa ...

Al via la stagione dei saldi invernali - "opportunità doppia" e 'vademecum' per gli acquisti : Le colpe sono da addebitare ad una politica miope ed incompetente che guarda solo ai nuovi insediamenti ed ai posti di lavoro che queste strutture, il consizionale è quanto mai d'obbligo, ...

Diretta Junior Bake Off Italia : stasera al via la quarta stagione : stasera prende il via la quarta stagione di Junior Bake Off Italia, lo spin off di Bake Off Italia dedicata ai più piccoli dai 7 ai 12 anni. Anche quest'anno a condurre la trasmissione ci sarà Katia Follesa, mentre nel ruolo di giudici ritroveremo Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara. Anche in questa edizione saranno dieci i bambini partecipanti e a ogni puntata (ne sono previste quattro) verranno effettuate, salvo eccezioni, due ...

Al via la Stagione concerti dell'Università Mediterranea : 'Canzone' è un viaggio attraverso le canzoni degli spettacoli dell'artista calabrese, da Canto Brecht , 1983, all'ultima versione di Ciao amore ciao , 2017, . Ma il titolo richiama anche il ruolo ...

Alessandro Borghese riapre i suoi 4 Ristoranti a Capodanno : quinta stagione al via col Veglione etnico : Alessandro Borghese torna alla guida di 4 Ristoranti nel prime time del 1°Gennaio 2019 per la quinta stagione del programma prodotto da Drymedia e in onda su SkyUno ogni martedì alle 21.15. Dovrebbero essere 7 le puntate previste in questo nuovo ciclo di appuntamenti: dopo il debutto di questa sera a Milano, sono previste puntate ambientate nel Delta del Po, a Cagliari, nel Monferrato, ai Castelli Romani, sulla Riviera dei Fiori (magari in tempo ...

Tennis - Venus al via della stagione n. 25 con un successo sulla Azarenka : Venus Williams festeggia l'apertura del suo 25° anno agonistico da pro' vincendo nella seconda giornata del Wta Auckland Classic contro la bielorussa Victoria Azarenka. La 38enne americana si ...

La Compagnia del Cigno al via su Rai1 il 7 gennaio con la firma di Ivan Cotroneo : si pensa già alla seconda stagione? : Inizia ufficialmente oggi il conto alla rovescia in attesa della messa in onda de La Compagnia del Cigno. La nuova fiction di Ivan Cotroneo andrà in onda proprio al lunedì, dalla prossima settimana, il 7 gennaio, occupando il posto che, fino a questo momento, è stato impegnato con i crime di Rai1 ovvero I Bastardi di Pizzofalcone 2 e Nero a metà. Ottimi ascolti al lunedì sera e la voglia di fare sempre meglio visto che La Compagnia del Cigno ...

L'evento 14 Giorni di Fortnite prende il via con la modalità Unvaulted : tornano le armi e gli oggetti della Stagione 1 e 2 : L'evento 14 Giorni di Fortnite è finalmente live con la prima MAT, segnala VG247.com. La modalità Unvaulted è la prima delle modalità a tempo limitato di Fortnite per L'evento 14 Giorni di Fortnite. Epic ha anche rivelato il primo dei premi delL'evento: il GG Ornament Spray, che potete ottenere dopo aver completato la prima sfida dei 14 Giorni.La nuova modalità sostituisce la modalità classica, come scoperto dagli utenti Reddit, e Fornite ...

Messina - Teatro Vittorio Emanuele : al via la vendita dei biglietti per la 'Stagione di Prosa' : ... presso il botteghino del Teatro Vittorio Emanuele, i punti vendita dislocati sul territorio nazionale e provinciale e online, i biglietti degli spettacoli della Stagione di Prosa, stagione 2018/2019.

Fine riprese di Che Dio ci Aiuti 5 - su Rai Premium al via le repliche della quarta stagione in attesa dei nuovi episodi : Le riprese di Che Dio ci Aiuti 5 sono ufficialmente terminate. Lo annuncia Elena Sofia Ricci, che su Instagram ha pubblicato una foto che ritrae la sua Suor Angela nel letto insieme a Nico, interpretato da Gianmarco Saurino. Niente di malizioso tra i due, ma l'attrice romana ha voluto immortalare un momento di relax sul set per annunciare la Fine delle riprese - e l'inizio di un periodo di lungo riposo. "Eccoci qua .... siamo arrivati alla ...

Cinema teatro Metropol - al via la stagione teatrale : ... Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00; il musical "The Legend of Thor" alle ore 20.00. I biglietti possono essere acquistati singolarmente al ...