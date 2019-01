Al Ces premiata l' italiana Volta | la ciotola riconosce il gatto

Ces 2019 : Creative premiata dalla critica per la sua tecnologia Super X-Fi : Creative Technology, già famosa per le sue schede audio, nel corso del CES 2019 ha ricevuto quattro riconoscimenti come best-of-show dai principali media di elettronica di consumo del mondo per le sue cuffie olografiche con tecnologia Super X-Fi, che sfrutta l'audio computazionale per ricreare l'audio di un sistema multi-altoparlante come in uno studio di registrazione professionale.Gli award assegnati sono:Di seguito riportiamo il comunicato ...