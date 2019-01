A lezione di cocktail alla Terrazza Martini | com’è e cosa abbiamo imparato

vanityfair

: Riprendiamo le lezioni e il nuovo anno con un calendario già ricco di eventi. Il 9-1-19 h. 19,00 attiveremo un ben… - AnjaliMudra : Riprendiamo le lezioni e il nuovo anno con un calendario già ricco di eventi. Il 9-1-19 h. 19,00 attiveremo un ben… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Il «Vanity Flavour»1) TANTO GHIACCIO2) USATE UNA TAZZINA PER LE DOSI3) QUALE SCORZA USARE?4) NIENTE CANNUCCIASe vi affacciate dal sedicesimo piano dellapotrete vedere tutta Milano, a partire dalle guglie del Duomo e dGalleria Vittorio Emanuele che saranno proprio davanti a voi. Immaginate di osservare tutto questo con un Vanity Flavour in mano. Cos’è? È ildi Vanity Fair, cheinventato con il bartender Giulio Otera.partecipato una sera d’autunnoExperience, il corso di una serata aperto a tutti (al prezzo di 40 €) per imparare l’arte della miscelazione. Ecco come è andata.«L’obiettivo di chi partecipa a queste lezioni è quello di imparare a fare alcuni semplici drink – ci racconta Giulio Otera, – non serve avere delle basi, tutti ci possono provare. La...