5 nuovi profumi per iniziare bene il 2019

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Tra i buoni propositi per l'anno nuovo non dimenticatevi di provare una nuova fragranza (o anche di più). Perché è inutile negarlo: gli uomini sono forse più attenti delle donne nella scelta del profumo, gli piace cambiare anche in base al vestito che indossano o all'occasione. Gli ingredienti star del? Il tè, gli agrumi, legni avvolgenti e il sempre sensuale muschio. Qui 5 novità da provare.Anno nuovo, profumo nuovoAnno nuovo, profumo nuovoGucci The Alchemist's Garden, The Voice Of The Snake. Una nuova famiglia di eau de parfum, la prima per la griffe di alta profumeria, realizzata dal maître parfumeur Alberto Morillas sotto la direzione creativa di Alessandro Michele con lo scopo di mischiare e sovrapporre le fragranze in una serie di combinazioni uniche. Ogni profumo ha un ingrediente principale connesso a un simbolo distintivo della Maison. Qui l'oud che, mixato a ...