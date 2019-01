2 per mille ai partiti | Salvini batte la Lega | il nuovo Carroccio incassa il doppio del

Crolla il Pd - boom per la Lega Due per mille ai partiti : le cifre : Crollo del Partito Democratico, boom della Lega. Ecco in sintesi la fotografia che emerge dai dati sul due per mille alle forze politiche, comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sono le cifre di chi ha scelto di dedicare ai partiti una parte delle imposte del proprio 730... Segui su affaritaliani.it

Quanto prendono i partiti dal 2 per mille : Oltre 1 milioni di contribuenti, 1.089.817, sugli oltre 40 milioni di contribuenti totali, 40.872.080, hanno deciso di destinare il due per mille della propria dichiarazione dei redditi del 2018 che ...

Due per mille : 'vince' il Pd con 7 milioni di euro : Il Pd 'vince' ancora per distacco la speciale classifica del riparto dei fondi del 2 per mille. I dem sono seguiti da Lega e Fratelli d'Italia. Su un totale di 40,8 milioni di contribuenti, spiega il Mef, nel 2018 oltre un milione ha deciso di dare il due per mille ai partiti per un totale di 14,1 milioni di euro. Il 44,76%, quasi la metà, dei contribuenti (pari a 487.748 persone), ha scelto il Pd con poco ...

Napoli - la rivoluzione Street View : mille verbali in più per sosta in doppia fila : Circa mille verbali per sosta in doppia fila o altri divieti in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Sono i «confortanti» risultati ottenuti dalla polizia...

La Chiesa valdese che ospiterà i migranti : 32 milioni di euro dall'otto per mille e 20mila fedeli : Intanto, però, tiene a ringraziare «chi, finalmente, ha contribuito a chiudere una pagina vergognosa e disumana della politica europea». VERTICE DI MAGGIORANZA 09 gennaio 2019 migranti, Conte la ...

Sea Watch - i Valdesi accolgono in Piemonte dieci migranti grazie ai fondi dell'8 per mille : La prima tappa, dopo lo sbarco a Malta, potrebbe essere la 'Casa delle culture' di Scicli, in Sicilia. Ma il viaggio successivo, con ogni probabilità, sarà verso il Piemonte. Con il passare delle ore ...

Giappone. Arriva la tassa in uscita. Mille yen per chi lascia l'arcipelago : Non si tratta però di disincentivare gli asiatici che da decenni esplorano il mondo in massa, né tantomeno di allontanare gli stranieri, seppure a molti non farà piacere sapere che per scoprire uno ...

Foto e trama de Le Regole del Delitto perfetto 5×09 - dall’omicidio Miller a Gabriel Maddox bambino con tante guest star : Si intitola Don't Go Dark on Me l'episodio de Le Regole del Delitto Perfetto 5x09 che apre la seconda parte di stagione del legal thriller di Pete Nowalk, che aveva lasciato il pubblico nel finale autunnale con l'ennesimo omicidio da occultare e la scoperta dell'identità di Gabriel Maddox su cui si è giocata tutta la prima parte. Dopo che le due linee temporali si sono incrociate nell'ottavo episodio con i fatti ambientati nel giorno del ...

Lavoro : per attirare i millennials non basta solo lo stipendio : Milano, 8 gennaio 2019 – Da una parte ci sono tantissimi millennials carichi di skills specifiche e di talento, e dall’altra ci sono altrettante aziende che cercano senza successo di assicurarsi le loro competenze. Non si contano le imprese che faticano nell’inserire in azienda i giovani talenti necessari. Un’affermazione strana per un Paese in cui [...]

High Tech : i consumi nel mondo superano i mille miliardi di euro : Martedì 8 gennaio si apre a Las Vegas la mega fiera dell'elettronica di consumo, il CES, e in occasione di questo evento GFK ha reso noto l'andamento mondiale dei settori dell'hi Tech . Per la prima ...

Pallavolo - Serie A1 Femminile : splendido successo per la Millenium - la capolista Igor battuta 3-2 : Le Leonesse colgono una vittoria di prestigio sulla Igor campione d'inverno. Brescia vola 2-0, Novara impatta, ma non bastano gli inserimenti in corsa di Egonu, Bartsch e Veljkovi Entusiasmo alle ...