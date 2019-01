14 milioni per le imprese apuane | ecco il bando sull' area di crisi

L'assessore Palma Costi : 'Altri 65 milioni di euro per il tessuto produttivo e sociale dei centri storici colpiti dal sisma del 2012' : Mentre avanza la ricostruzione privata e pubblica, la Regione decide di accelerare e investire anche in nuove misure collaterali destinate al sostegno dell'economia e della socialità dei centri ...

Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela supera i 6 milioni : Viale Mazzini sbanca l’Auditel di giovedì 10 gennaio 2019. L’esordio della quinta stagione di Che Dio ci aiuti fa il

La campagna elettorale in Abruzzo entra nel vivo. Salvini a Rigopiano per l'anniversario della tragedia : "Subito 10 milioni e legge ad hoc" : Matteo Salvini dovrebbe recarsi a Rigopiano, in Abruzzo, venerdì prossimo in occasione dell'anniversario della tragedia avvenuta due anni fa. Secondo quanto riferiscono fonti leghiste, il ministro dell'Interno, che si è speso per ottenere i fondi a sostegno dei familiari delle 29 vittime della valanga, intende recarsi sul posto il 18 gennaio compatibilmente con gli impegni di governo. In Abruzzo, il 10 febbraio si vota per le ...

Salvini il 18 novembre a Rigopiano per l'anniversario della tragedia. E promette : "Subito una legge ad hoc e 10 milioni" : Matteo Salvini dovrebbe recarsi a Rigopiano, in Abruzzo, venerdì prossimo in occasione dell'anniversario della tragedia avvenuta due anni fa. Secondo quanto riferiscono fonti leghiste, il ministro dell'Interno, che si è speso per ottenere i fondi a sostegno dei familiari delle 29 vittime della valanga, intende recarsi sul posto il 18 gennaio compatibilmente con gli impegni di governo.Dieci milioni per i familiari delle vittime ...

Balla che ti passa - perde l'aereo e inganna il tempo così : il video virale visto da 5 milioni di persone : Per ingannare le quattro ore di attesa che la separavano dal prossimo volo utile, una studentessa statunitense ha...

Due per mille - nel 2018 scendono a 14 milioni i soldi ai partiti. Crolla il Pd - boom per la Lega : È quanto evidenziano i dati sul due per mille alle forze politiche, comunicati oggi dal Ministero dell'Economia. Si tratta delle statistiche di chi ha scelto di dedicare alle formazioni una parte ...

Due per mille : 'vince' il Pd con 7 milioni di euro : Il Pd 'vince' ancora per distacco la speciale classifica del riparto dei fondi del 2 per mille. I dem sono seguiti da Lega e Fratelli d'Italia. Su un totale di 40,8 milioni di contribuenti, spiega il Mef, nel 2018 oltre un milione ha deciso di dare il due per mille ai partiti per un totale di 14,1 milioni di euro. Il 44,76%, quasi la metà, dei contribuenti (pari a 487.748 persone), ha scelto il Pd con poco ...

Sette milioni per portare le Pmi del Piemonte nei mercati esteri : E' stato avviato il bando che disciplina l'accesso alla misura di uno strumento finanziario a sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi Piemontesi - Empowerment internazionale. Il Fondo sosterrà ...

Drogba vende per 15 milioni la sua quota di una miniera d’oro : L'ex attaccante del Chelsea ha venduto la propria partecipazione in una miniera d'oro, dopo averla acquistata nel 2013. L'articolo Drogba vende per 15 milioni la sua quota di una miniera d’oro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Meghan Markle : 5 milioni di dollari per farla tornare in Suits : Meghan Markle farà un cameo in " Suits " per beneficenza ? Di recente, è emerso come alla duchessa di Sussex sia stato offerto un milione di dollari per una scena di due minuti nel telefilm che l'ha ...

Bosch - Emissioni - 131 milioni di dollari per chiudere la causa : Dopo il gruppo FCA, anche la Bosch ha raggiunto un'intesa con le autorita federali degli Stati Uniti che le permetterà, tramite due accordi separati, di chiudere le azioni legali intraprese a seguito dello scandalo Emissioni. Complessivamente, l'azienda pagherà circa 131 milioni di dollari (113,7 milioni di euro) per risolvere tutte le indagini avviate in 47 diversi stati degli Usa (oltre a District of Columbia, Puerto Rico e Guam) e liquidare i ...

Il Corsport : il Psg ha offerto 80 milioni per Allan : Il Napoli ne chiederebbe 100 La rassegna stampa del mercato del Napoli ruota ancora attorno ad Allan. Il Corriere dello Sport scrive che il Psg ha offerto 80 milioni di euro e che il Napoli ne chiede 100. Ieri sera Sky diceva invece che per il Psg la valutazione del calciatore è attorno ai 40-45 milioni di euro. Ieri mattina c’è stato l’incontro tra Giuntoli e un agente del brasiliano. L’alternativa, che piace molto ad ...

Di Marzio : 'Ecco chi ha offerto 160 milioni per Milinkovic : il Milan...' : Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha risposto alla domanda su Sergej Milinkovic-Savic. Perché il presidente della Lazio Lotito ha svelato che 'è arrivata un'offerta da 160 milioni in estate e l'abbiamo ...

Terna - emissione obbligazionaria “private placement” : green per 250 milioni di euro : Terna S.p.A. ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria green in euro, a tasso fisso, nella forma di private placementper un totale di 250 milioni di euro, come riapertura dell’emissione obbligazionaria comunicata al mercato il 16 luglio 2018 ed effettuata il 23 luglio scorso. Le obbligazioni rientrano nell’ambito del Programma euro Medium Term Notes (EMTN) da euro 8.000.000.000, a cui è stato attribuito un rating “BBB+” da Standard and ...