Yemen | attacco Houthi con drone | sei militari morti | 12 feriti Primo bilancio del raid

Trump conferma la morte di Al-Badawi in Yemen. Fu la mente dell’attacco di Al Qaeda alla nave Uss Cole del 2000 : È morto Jamal Al-Badawi, leader di al Qaeda e mente dell’attentato suicida che nell’ottobre del 2000, in Yemen, colpì la nave militare americana Uss Cole, provocando 19 morti e 39 feriti. A darne notizia ufficiale è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attraverso un tweet. Venerdì scorso l’esercito aveva fatto sapere che il militante di al-Qaeda fosse stato ucciso in un raid di precisione in Yemen. “Il nostro grande esercito ...