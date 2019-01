Wall Street debole guarda a Powell

Minute Fed : 'possiamo permetterci di essere pazienti in rialzo tassi'. Wall Street apprezza : I funzionari della Federal Reserve hanno ammesso che il percorso della politica monetaria Usa appare a questo punto "meno chiaro", a causa della crescita dell'inflazione, che rimane ancora poco ...

Wall Street ben impostata in vista accordo Usa-Cina. In rialzo l'Europa : ... che giovedì scorso ha rassicurato i mercati sottolineando che la politica monetaria della Fed terrà in conto l'andamento dell'economia e portando una reazione positiva su tutto l'azionario. «D'altro ...

Perché il migliore iPhone di sempre non vende : le tre ragioni del Wall Street Journal : L'iPhone XR da 749 dollari di Apple, introdotto a settembre come alternativa più economica all'XS da 999 dollari e all'XS Max da 1.099 dollari è un ottimo cellulare ma non vende come auspicato dalla ...

Perché il migliore iPhone di sempre non vende : le tre ragioni del Wall Street Journal : L'iPhone XR da 749 dollari di Apple, introdotto a settembre come alternativa più economica all'XS da 999 dollari e all'XS Max da 1.099 dollari è un ottimo cellulare ma non vende come auspicato dalla Mela, soprattutto in Cina. Forse la parola 'flop' è troppo dura, ma sta di fatto che Apple ha tagliato la produzione del modello e lo sta offrendo a prezzi scontati. Tuttavia, come spiega il New York ...

Wall Street parte bene in attesa accordo USA-Cina : Wall Street apre le contrattazioni in rialzo per il quarto giorno consecutiv o, scommettendo su un accordo per il commercio fra USA e Cina . Le trattative a Pechino sono state prolungate per un altro ...

Wall Street chiude in deciso rialzo con il Dow Jones a +1 - 09% : Roma, 8 gen., askanews, - Chiusura in deciso rialzo per Wall Street, aiutata dall'ottimismo sui colloqui tra Usa e Cina sui dazi commerciali. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,09%, mentre il Nasdaq ha ...

Wall Street chiude in deciso rialzo con il Dow Jones a +1 - 09% : Roma, 8 gen. , askanews, - Chiusura in deciso rialzo per Wall Street, aiutata dall'ottimismo sui colloqui tra Usa e Cina sui dazi commerciali. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,09%, mentre il Nasdaq ha ...

Borsa in rialzo per la tregua sui dazi Usa-Cina. Corre Wall Street. Milano positiva : Bene anche le altre piazze Europee. Corrono i marchi delle case automobilistiche. Spread a quota 270

Wall Street in rialzo su ottimismo negoziato Usa-Cina. Corre l'Europa : L'euro si indebolisce anche a causa dei dati macro deludenti, con la fiducia nell'economia dell'Eurozona a dicembre inferiore alle aspettative e la produzione industriale tedesca deludente. Mentre il ...

Wall Street positiva. No dati macro c'è lo shutdown : Partenza positiva all'indomani dell' incontro USA-Cina sui dazi che tiene gli operatori con il fiato sospeso. "Le trattative con la Cina stanno andando molto bene" - ha twittato il presidente ...

Wall Street - 8 Titoli con utili in turbo-crescita fino al 2020 : Nell'ultimo trimestre del 2018 a Wall Street gli investitori hanno venduto sul mercato i Titoli delle società quotate mettendo in discussione non solo le attese di crescita dell'economia a stelle e strisce , ma anche l'espansione prevista per gli utili delle società quotate . Dalla caduta nel Q4 2018 alla possibile ripresa del mercato azionario USA nel 2019 Questo è quanto, ...

Wall Street - 8 Titoli con utili in turbo-crescita fino al 2020 : ...20 Nell'ultimo trimestre del 2018 a Wall Street gli investitori hanno venduto sul mercato i Titoli delle società quotate mettendo in discussione non solo le attese di crescita dell'economia a stelle ...

Wall Street - chiusura positiva : Dow Jones a +0 - 43% - Nasdaq +1 - 26 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Wall Street accelera al rialzo : Amplia la performance la borsa di Wall Street dopo una partenza prudente. Sul fronte commerciale, gli investitori continuano a guardare alle indicazioni in arrivo da Pechino dove sono riprese le ...