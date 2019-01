Vonn | Il record di Stenmark non è un' ossessione

Sci alpino - Mikaela Shiffrin può diventare la più grande di tutti i tempi. I record di Vonn e Stenmark sono alla portata : Lindsey Vonn o Ingemar Stenmark? Nessuno dei due, la risposta giusta è Mikaela Shiffrin. La 23enne di Vail ha ormai imboccato da tempo la strada per diventare la più grande di tutti i tempi e l’ultima vittoria nel SuperG di Lake Louise non ha fatto altro che confermare tutto questo. Shiffrin è salita a quota 46 successi in carriera in Coppa del Mondo, il tutto con la carta d’identità che recita solo 23 anni ed è proprio questo ...