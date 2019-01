Volley – Serie A 2 maschile | il Club Italia CRAI a Bergamo per l’anticipo della terza

Diretta Monza Busto Arsizio / Risultato live 0-0 - info streaming : si comincia! - Volley Serie A1 - : Diretta Monza Busto Arsizio: info streaming video e tv della partita di volley femminile, prevista oggi per la 15giornata della Serie A1.

Volley femminile - serie A1 2019 - 15ma giornata. Egonu dice 44 ma non basta a Novara : Scandicci vince il big match e avvicina la vetta : Scandicci corsara nello scontro al vertice della quindicesima giornata in serie A1 femminile. La Savino del Bene infligge la terza sconfitta nelle ultime quattro partite giocate alla capolista Novara che resta comunque in testa alla classifica. match spettacolare ed emozionante che conferma le difficoltà della formazione piemontese in questa fase della stagione e una certa involuzione nel gioco e, allo stesso tempo, la crescita della squadra di ...

Volley femminile - Serie A1 2019. 15ma giornata : leadership in palio nello scontro al vertice tra Novara e Scandicci : Fuga o ribaltone? Il primo turno infrasettimanale del 2019 di Serie A1 femminile offre un piatto ricchissimo che si consuma al Palasport di Novara dove si affrontano le prime due della classe: la capolista Igor Gorgonzola che, nel periodo natalizio, tra Santo Stefano e l’Epifania, ha “sporcato” la sua marcia trionfale, uscendo sconfitta al tie break nelle sfide contro Cuneo e Brescia ma che finora non ha perso un colpo negli ...

Volley femminile - le migliori italiane della 14^ giornata di Serie A1. Nicoletti batte Egonu - ruggito Bosetti - ok Danesi : Nel weekend si è disputata la 14^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, il primo turno del girone d’andata. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo fine settimana. ANNA Nicoletti. Ha vinto il confronto diretto con Paola Egonu, il giovane opposto di Brescia non dimenticherà mai questa giornata: 22 punti, protagonista assoluta del trionfo sulla capolista Novara al termine di un tie-break al cardiopalma. ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 14^ giornata - Novara perde a Brescia! Conegliano e Scandicci a -2 dalla vetta : Tre squadre raccolte in appena tre punti in testa alla classifica: la Serie A1 di Volley femminile si sta rivelando estremamente combattuta, equilibrata e incerta, i risultati della 14^ giornata (la prima del girone di ritorno) si sono rivelati in parte sorprendenti. La capolista Novara, infatti, ha perso al tie-break sul campo di Brescia: le piemontesi, grandi favorite della vigilia per la conquista dello scudetto, incappano in un nuovo stop in ...

Diretta/ Civitanova Verona - streaming video tv : la storia della partita - Volley maschile Serie A1 - : Diretta Civitanova Verona: info streaming video e tv del match, previsto oggi 6 gennaio e valido nel 16turno di Superlega, Serie A1.

Volley femminile - Serie A1 2019. Scandicci : notte a un punto dalla vetta! Filottrano sconfitta 3-0 : Una notte ad un punto dalla vetta per la Savino del Bene Scandicci che sbriga in poco più di un’ora la pratica Filottrano e avvicina Novara in testa alla classifica in attesa delle gare di domani che completeranno la prima giornata del girone di ritorno della regular season. Le toscane travolgono con un secco 3-0 Filottrano nell’anticipo del sabato al termine di un match a senso unico, nel quale Scandicci ha dominato in tutti i ...

Volley femminile - Serie A1 2019. 14ma giornata : Conegliano rischia a Casalmaggiore - Scandicci : notte ad un punto dalla vetta? : Va in scena nel week end la 14ma giornata del massimo campionato di Volley femminile e i fari sono puntati su Casalmaggiore dove la Imoco Conegliano sarà chiamata a dimostrare di aver superato definitivamente il momento di difficoltà di metà/fine dicembre andando a far visita ad una Pomì che, fra le mura amiche, non ha mai perso finora e vorrebbe mantenere l’imbattibilità interna. le lombarde arrivano dalla netta sconfitta sul campo della ...

Volley femminile - serie A1 2019. Le migliori italiane della 13ma giornata di SuperLega. Piccinini e Merlo : esperienza al potere : Sabato sera si è disputata la tredicesima giornata 2018-2019 della serie A1 femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA EGONU: Non sbaglia un colpo l’opposta azzurra che, anche nell’ultima partita dell’anno della sua consacrazione, la sfida casalinga contro Casalmaggiore, mette a segno 19 punti con una percentuale di positività del 50%. FRANCESCA Piccinini: Percentuali da ...

Volley - Serie A1 2019 - tredicesima giornata : Novara e Conegliano vincono i big match e spiccano il volo. Scandicci sbanca Brescia : Novara e Conegliano si aggiudicano i big match di fine anno e spiccano il volo alla fine del girone di andata ma Scandicci non molla e stacca Busto Arsizio. L’Igor Gorgonzola Novara chiude alla grande il suo girone di andata dopo la sconfitta di mercoledì che ha interrotto la Serie di dieci successi consecutivi. Le piemontesi travolgono con un secco 3-0 (25-13, 25-18, 25-23) il Pomì Casalmaggiore, che mantiene il quinto posto finale e restano in ...

Volley - serie A1 2019. Tredicesima giornata : Novara e Conegliano vincono i big match e spiccano il volo. Scandicci sbanca Brescia : Novara e Conegliano si aggiudicano i big match di fine anno e spiccano il volo alla fine del girone di andata ma Scandicci non molla e stacca Busto Arsizio. L’Igor Gorgonzola Novara chiude alla grande il suo girone di andata dopo la sconfitta di mercoledì che ha interrotto la serie di dieci successi consecutivi. Le piemontesi travolgono con un secco 3-0 (25-13, 25-18, 25-23) il Pomì Casalmaggiore, che mantiene il quinto posto finale e restano in ...

Volley – Serie A2 maschile : il Club Italia CRAI sorride - splendida vittoria contro Tuscania : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia CRAI supera 3-1 Tuscania nella prima di ritorno Comincia con il piede giusto il girone di ritorno per il Club Italia CRAI, che nell’ultima partita del 2018 è riuscito ad avere la meglio su Tuscania per 3-1 (29-27, 25-21, 26-28, 26-24), bissando così il successo della prima di campionato. Un risultato arrivato al termine di una gara che è stata equilibrata per lunghi tratti, con le due squadre che si ...