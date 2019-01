Volley femminile | Serie A1 2019 | 15^ giornata | Busto Arsizio batte Monza al tie-break

Volley femminile - serie A1 2019 - 15ma giornata. Egonu dice 44 ma non basta a Novara : Scandicci vince il big match e avvicina la vetta : Scandicci corsara nello scontro al vertice della quindicesima giornata in serie A1 femminile. La Savino del Bene infligge la terza sconfitta nelle ultime quattro partite giocate alla capolista Novara che resta comunque in testa alla classifica. match spettacolare ed emozionante che conferma le difficoltà della formazione piemontese in questa fase della stagione e una certa involuzione nel gioco e, allo stesso tempo, la crescita della squadra di ...

Volley femminile - Europei 2019 : tutte le squadre qualificate. Italia tra la magnifiche 24 - caccia al titolo in estate : Si è delineato il quadro completo delle squadre qualificate agli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia/Polonia/Ungheria/Slovacchia. Per la prima volta nella storia, la rassegna continentale prevede la partecipazione di ben 24 Nazionali e lo svolgimento in addirittura quattro Paesi: quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate di ogni gruppo accedono alla fase ...

Volley femminile - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (9 gennaio) - assegnati gli ultimi pass : Si sono concluse le Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley femminile, oggi si sono disputate le 12 partite della sesta giornata e così si è delineata la situazione. Questa fase preliminare metteva in palio 12 pass per la rassegna continentale che si disputerà dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia/Polonia/Ungheria/Slovacchia e a cui sono già ammesse altre 12 formazioni (cioè i Paesi organizzatori e le Nazionali meglio piazzate ...

Volley : A1 Femminile - Novara-Scandicci è il match clou della 15a giornata : Turno di riposo per l'Imoco Volley Conegliano, mentre l'incrocio per il quarto posto tra Saugella Team Monza e Unet E-Work Busto Arsizio si disputerà giovedì sera in diretta esclusiva su Rai Sport + ...

Volley femminile - analisi preolimpico : sarà Italia-Olanda per volare a Tokyo 2020. Azzurre contro la storica bestia nera : Dopo la fantastica medaglia d’argento conquistata ai Mondiali, l’Italia punta sempre più in alto e vuole essere assoluta protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il sogno è quello di salire sul podio a cinque cerchi per la prima volta nella nostra storia. La Nazionale, però, dovrà prima qualificarsi per i Giochi e la missione non sarà sicuramente delle più semplici: nulla di complicato e di impossibile ma staccare il pass per il ...

Volley femminile - Serie A1 2019. 15ma giornata : leadership in palio nello scontro al vertice tra Novara e Scandicci : Fuga o ribaltone? Il primo turno infrasettimanale del 2019 di Serie A1 femminile offre un piatto ricchissimo che si consuma al Palasport di Novara dove si affrontano le prime due della classe: la capolista Igor Gorgonzola che, nel periodo natalizio, tra Santo Stefano e l’Epifania, ha “sporcato” la sua marcia trionfale, uscendo sconfitta al tie break nelle sfide contro Cuneo e Brescia ma che finora non ha perso un colpo negli ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : ufficializzati i gironi. Italia con Olanda e Belgio : La FIVB ha ufficializzato la composizione dei gironi dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile. Le 24 formazioni partecipanti (cioè le migliori del ranking internazionale aggiornato al 1° gennaio, quello post Mondiali) sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, utilizzando il sistema a serpentina. Le vincitrici dei sei gruppi, che si disputeranno da venerdì 2 a domenica 4 ...

Volley femminile - le migliori italiane della 14^ giornata di Serie A1. Nicoletti batte Egonu - ruggito Bosetti - ok Danesi : Nel weekend si è disputata la 14^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, il primo turno del girone d’andata. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo fine settimana. ANNA Nicoletti. Ha vinto il confronto diretto con Paola Egonu, il giovane opposto di Brescia non dimenticherà mai questa giornata: 22 punti, protagonista assoluta del trionfo sulla capolista Novara al termine di un tie-break al cardiopalma. ...

Volley : A1 Femminile - Brescia sgambetta Novara - quattro vittorie esterne : ROMA- Nella prima di ritorno di A1 Femminile , la Banca Valsabbina Millenium Brescia sgambetta la capolista Igor Gorgonzola Novara . Le ragazze di Mazzola si impongono al tie break dopo essersi ...

Volley : A1 Femminile - Novara cade a Brescia - Conegliano vince in trasferta : I TABELLINI- BANCA VALSABBINA MILLENIUM Brescia - IGOR GORGONZOLA Novara 3-2, 25-20 25-19 20-25 18-25 15-13, BANCA VALSABBINA MILLENIUM Brescia: Pietersen 16, Washington 12, Di Iulio 1, Villani 10, ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 14^ giornata - Novara perde a Brescia! Conegliano e Scandicci a -2 dalla vetta : Tre squadre raccolte in appena tre punti in testa alla classifica: la Serie A1 di Volley femminile si sta rivelando estremamente combattuta, equilibrata e incerta, i risultati della 14^ giornata (la prima del girone di ritorno) si sono rivelati in parte sorprendenti. La capolista Novara, infatti, ha perso al tie-break sul campo di Brescia: le piemontesi, grandi favorite della vigilia per la conquista dello scudetto, incappano in un nuovo stop in ...

Volley femminile - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (6 gennaio). Belgio e Grecia a valanga - Slovenia quasi qualificata : oggi si è completata la quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley femminile, in programma dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia/Polonia/Ungheria/Slovacchia. Le eliminatorie si completeranno mercoledì 9 gennaio quando andrà in scena l’ultima giornata e quando conosceremo il quadro completo delle formazioni ammesse alla rassegna continentale. Le formazioni di rango (tra cui l’Italia) sono ammesse di ...

Scandicci Filottrano - risultato finale 3-0 - streaming video Rai : tris secco! - Volley femminile - : Diretta Scandicci Filottrano: info streaming video e tv delmatch di volley femminile, atteso oggi nella 14giornata della Serie A1, la prima di ritorno.