Vittime dei bulli perché gay | due 11enni suicide a pochi giorni di distanza

Scontri - cori razzisti - Vittime : il calcio subisce ancora le angherie dei "non tifosi" : Era una notte particolare, era la notte di Santo Stefano, era la notte che chiudeva una giornata di calcio, proprio nel giorno del protomartire della Chiesa Cristiana. Era semplicemente la notte di San Siro: Inter contro Napoli, la terza contro la seconda in classifica alla 18esima giornata....Continua a leggere

Corinaldo - la mamma di una delle Vittime contro Sfera Ebbasta : “Giochi con i sogni dei ragazzi” : Lo sfogo di Donatella Magagnini, mamma di Daniele, 16 anni, tra le 6 vittime della strage di Corinaldo. Su Facebook ha scritto al trapper Sfera Ebbasta e al suo staff: "Se davvero eri così addolorato e colpito dell'accaduto io al tuo posto sarei venuto a verificare e vedere che era successo. Tu e i tuoi collaboratori imparate a non giocare con i sogni dei ragazzini che pur avendo pagato sono stati presi in giro e sono morti".Continua a leggere

Doppia truffa - anziani biellesi ancora Vittime dei malviventi : ancora anziani nel mirino dei truffatori. Un caso su internet e uno a Candelo. Una 70enne residente in provincia voleva acquistare online un cellulare e un tablet. Dopo diversi contatti con una ...

Manovra - la protesta dei familiari 'Nessuna misura per le Vittime dell amianto e delle stragi' : ROMA - Nulla per le vittime dell'amianto. Nulla per quelle del terrorismo. I familiari non ci stanno e, attraverso le associazioni, attaccano la prima Manovra del governo gialloverde ormai al rush ...

Migranti - ergastolo per due torturatori : riconosciuti e condannati in Italia grazie ai racconti delle Vittime dei lager libici : ergastolo per entrambi i torturatori dei Migranti. Lo ha deciso il gup di Palermo che ha emesso la sentenza in primo grado, con il rito abbreviato, nei confronti del nigeriano di John Ogais, 26 anni detto “Rambo”, e del ghanese Sam Eric Ackom (conosciuto con il soprannome “Fanti”), di 22 anni. Arrestati nel 2017 dalla Dda di Palemo, i due imputati sono accusati di sequestro di persona, violenza sessuale, omicidio aggravato e ...

Milano. Sacrario dei caduti : stele in ricordo delle Vittime di Nassiriya : Una stele con i nomi dei Carabinieri, dei militari e dei civili uccisi nella strage di Nassiriya del 12 novembre

Brasile - così il santone dei vip violentava le sue Vittime : I suoi presunti poteri spirituali lo hanno reso famoso in tutto il mondo, tanto che fra i suoi seguaci ci sono Shirley McLaine e Ophra Winfrey, ma anche leader brasiliani, come Michel Temer, Dilma ...

Lista dei Fasci alla sbarra : "Vittime di una caccia alle streghe scatenata dalla Boldrini" : Nessuna velleità politica prima di allora, in realtà Fiamma si è candidata solo per fare un favore a papà Claudio che è il segretario dei Fasci. La Repubblica lo scopre e alza un polverone, l'ex ...

Strasburgo - morto uno dei feriti nell’attentato : sale a 4 il numero delle Vittime : Secondo l'ufficio del procuratore di Parigi, uno dei feriti gravi dell'attentato al mercatino di Natale di Strasburgo è morto, facendo salire il numero dei decessi a 4. Mistero sull'identità della vittima, e ci sarebbe anche una quinta persona in stato di morte cerebrale. Apprensione per Antonio Megalizzi.Continua a leggere

Strage discoteca Ancona - ultime notizie : le condizioni dei feriti e i funerali delle Vittime - Sky TG24 - : A Senigallia, Marotta e Frontone le esequie di tre adolescenti che hanno perso la vita nella tragedia alla "Lanterna azzurra". Intanto migliorano le condizioni dei 6 ricoverati. Il minore indagato ...

Olocausto - chi erano le Vittime di via della Madonna dei Monti : Sulle pietre d'inciampo rubate domenica notte, erano incisi i nomi di venti persone, di cui sette bambini. Ecco chi erano - 20 nomi incisi sulle pietre d'inciampo rubate due notti fa dal selciato del ...

La maratona dei 43 Km dedicata alle Vittime del Ponte Morandi : Un chilometro per ogni vittima del crollo del 14 agosto scorso. Hanno partecipato 1500 atleti che hanno compiuto il giro di boa sotto il troncone est del viadotto, vicino alla zona rossa -

[Il retroscena] Sconto sui medicinali - assunzioni di magistrati e ricercatori e un fondo per le Vittime dei vaccini. Ecco come cambia la ... : Fatto sta che dopo due mesi di bocciature e di no, di polemiche anche aspre del governo contro "i tecnici dell'economia", è arrivata una prima apertura di credito da parte di un organismo contabile ...

Addio ad Annalisa e Claudio : altre due Vittime del cancro nella Terra dei Fuochi : Caserta e Napoli in lutto per la dipartita di due giovani vite: questa mattina la giovanissima Annalisa e il poco più che trentenne Claudio hanno infatti perso la propria battaglia contro il cancro dopo un'estenuante lotta durata diversi mesi. In questi mesi più che mai è nuovo allarme nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Il ritratto di Annalisa Annalisa Borriello era una ragazza di soli diciannove anni, con tanti sogni nel cassetto e una marea di ...