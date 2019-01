Violenza stadi | Serse Cosmi | “fermare tutto!”

Violenza stadi - Salvini annuncia pesanti provvedimenti : poi un commento sui cori razzisti : “I teppisti, che hanno casino l’altra sera, farò tutto il possibile perché non mettano più piede in uno stadio, ma mettano piede in galera”. Sono le importanti dichiarazioni del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella commentando gli scontri avvenuti a Roma due sere fa durante la festa per i 119 anni della Lazio. “Il Napoli non fa bene a fermarsi in caso di ...

Violenza stadi - Malagò : “ripristinare i treni speciali per gli ultras? L’idea è buona” : “Ripristinare i treni speciali per gli ultras come dice il vicepremier Salvini? L’idea e’ buona, non so se in Italia sia possibile a livello logistico farlo in tutte le piazze”. Sono le importanti dichiarazioni rilasciate presidente del Coni, Giovanni Malago‘, a margine di un evento al Miur a Roma specificando pero’ di voler essere piu’ preciso “dopo aver visto bene di cosa tratta la ...

Violenza stadi - Giorgetti : 'Sui cori razzisti valgano regole Fifa e Uefa' : 'Il Napoli ha ribadito la volontà di fermarsi qualora si verificassero nuovi buu nei confronti dei suoi calciatori? L'ho detto, siamo nella dimensione sportiva e delle regole del mondo dello sport - ...

Violenza stadi - Giorgetti : “tolleranza zero” : “Sono rispettoso della’autonomia dello sport: sono d’accordo che nel mondo del calcio si introducano delle misure contro la Violenza, che però non possono essere solo repressive”. Sono le importanti dichiarazioni del sottosegretario alla Presidenza, con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa dopo gli ultimi episodi che hanno coinvolto il mondo del calcio: “Paradossalmente – aggiunge ...

Conte : 'In caso di estrema Violenza valutare la chiusura degli stadi' : "E' chiaro che chiudere gli stadi è anche la manifestazione di una sconfitta, perché significa denunciare una incapacità. Quindi dovrebbe essere sempre, al limite, una misura di estrema ratio. Ma in ...

Violenza stadi : Salvini - stop partite è sconfitta calcio : "Sono convinto che chiudere le curve e sospendere le partite per colpa di pochi delinquenti sia la sconfitta del calcio". Lo ribadisce su Twitter il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Violenza stadi - Cicchitto : “Salvini vuole avere il voto degli ultras” : “La situazione riguardante il razzismo è la Violenza negli stadi e intorno ad esso sta avendo un andamento paradossale. Il ministro degli Interni Salvini è durissimo solo nei confronti dei migranti, non degli ultrà e neanche nei confronti dei razzisti-nazisti che si sono oramai fortemente insediati nelle tribune e nei territori circostanti. Così il ministro degli Interni ha escluso le uniche due misure immediate che possono ...

Violenza stadi - il senatore Franco Mirabelli : “Salvini? Il suo comportamento è inaccettabile” : “Un ministro degli Interni che esibisce muscoli e pugno duro contro povere persone abbandonate in mezzo al mare e invece si mostra comprensivo e solidale con le curve ultras e’ inaccettabile! Si infierisce su poche decine di persone disperate in nome del ‘prima la sicurezza degli italiani’ mentre si depotenziano gli strumenti di deterrenza, prevenzione e contrasto alla Violenza negli stadi. Anziche’ fare il ...

Violenza stadi - Andrea Maestri (Possibile) : “Salvini continua ad assecondare le richieste delle frange più pericolose del tifo” : “Il pugno duro che Matteo Salvini usa contro le persone in fuga dalle guerre diventa una carezza agli estremisti delle Curve negli stadi. Il ministro dell’Interno, del resto già fotografato in compagnia di un capo ultrà condannato, continua ad assecondare le richieste delle frange più pericolose del tifo: non a caso ha annunciato il contrasto al divieto di trasferta per le partite a rischio e addirittura ha negato i cori ...

Violenza - Lotito : “Le celle negli stadi sono una cosa giusta” : "Le camere di sicurezza negli stadi sono una cosa giusta, è stata una mia proposta di alcuni anni fa", le parole del presidente della Lazio. L'articolo Violenza, Lotito: “Le celle negli stadi sono una cosa giusta” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Violenza stadi - Miccichè : “pene severe nei confronti dei delinquenti” : “Sono soddisfatto, è stato un incontro molto positivo, tutte le parti hanno espresso le loro idee. E’ stata posta grande attenzione sulla necessità di avere pene severe verso coloro, e sono pochissimi che non si possono definire tifosi ma delinquenti, che con i loro comportamenti rovinano e compromettono la bellezza del calcio”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè al ...

Violenza stadi - Gravina : “vogliamo sradicare ogni tipo di fenomeno” : “È stato un incontro molto proficuo nel quale sono stati individuati percorsi comuni e specifici tra i responsabili dell’ordine pubblico e il mondo del calcio: l’obiettivo è soffocare i pochi violenti, valorizzando ed esaltando la condivisione con i veri tifosi”. Sono le parole del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. “Il calcio è partecipazione – ha detto Gravina – vogliamo sradicare ...

Violenza stadi - Giancarlo Giorgetti : “importante la certezza della pena” : “Per la sicurezza dentro e fuori gli stadi sono importanti la certezze delle pene, la rapidità dei giudizi, le aggravanti specifiche e le misure accessorie. Ecco quanto può fare lo Stato su questo fronte”. Sono le parole del sottosegretario Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. “Altro punto essenziale per la sicurezza – ha proseguito il sottosegretario – riguarda le date e gli orari delle partite, che ...