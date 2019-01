Videogiochi per adescare bimbi | arrestato

Jack Black ha aperto un canale YouTube dedicato ai Videogiochi : Jack Black ha portato i suoi fan all'interno della Pinball Hall of Fame, la sede della più grande collezione al mondo di flipper in cui è impossibile non rimanere ammaliati dai tantissimi pezzi unici e vintage.

Jack Black : dopo l'apertura del canale YouTube sui Videogiochi carica il primo video - ma non è quello che tutti si aspettavano : Come probabilmente già saprete il celebre attore comico Jack Black ha aperto qualche giorno fa il suo personalissimo canale YouTube a tema videogiochi, e come riporta Dualshockers ha finalmente caricato il suoi primo video.Ebbene, Jack Black si sì tuffato nel mondo dei videogiochi, ma nello specifico in quello dei giochi vintage, in particolare si parla di flipper. Il primo video dell'attore è infatti intitolato "A House with a Pin in the ...

Yoko Taro : "Il motivo per cui uccidiamo nei Videogiochi getta una luce su ciò che non va negli uomini" : Yoko Taro ha sempre qualcosa di interessante da dire, riporta WCCFtech.Come possiamo vedere infatti, in occasione di un'intervista pubblicata su Game Informer, il director nipponica si è espresso in merito alla natura umana delineando un collegamento con la soddisfazione che proviamo nell'uccidere qualcuno nei videogiochi."Vogliamo la pace nel mondo, ma ci piace anche uccidere gli altri nei videogiochi", dichiara Yoko Taro. "penso che per gli ...

Da Samsung 3 innovativi monitor fino a 49” - salvaspazio e per gli appassionati di Videogiochi : Il produttore coreano presenterà al CES tre nuovi modelli dalle dimensioni elevate, dall'originale design e per il gaming

Nintendo mette in mostra i Videogiochi indie per Switch : ecco la presentazione Nintendo Indie World 2 : Volendo ribadire il suo impegno nel supporto ai titoli Indie su Nintendo Switch, questa mattina Nintendo ha tenuto la presentazione Indie World 2 tutta dedicata al videogioco indipendente, mostrando anche qualche nuova produzione non ancora annunciata.Se alcuni dei videogiochi mostrati sono già usciti nel mercato occidentale (come Overcooked! 2), altri sono assolute novità, almeno per Nintendo Switch. Potete trovare la presentazione completa ...

7 Videogiochi per divertirsi durante le feste : Il periodo delle festività natalizie può rivelarsi l'occasione perfetta per recuperare vecchi titoli sepolti nel nostro backlog o per avventurarsi all'interno di uno degli ultimissimi giochi del panorama videoludico.Destreggiarsi all'interno di una mole impressionante di titoli non è però di certo semplice ma fortunatamente vi viene in soccorso la nostra Lara "Phenrir Mailoki" Arlotta con un video perfetto per l'occasione: 7 videogiochi per ...

La dipendenza dei giovani per i Videogiochi non ha niente a che vedere con i Videogiochi : Far riscoprire il piacere del mondo reale significa provvedere al soddisfacimento dei tre bisogni elencati prima; il bambino deve essere stimolato ad imparare qualcosa per poi mettere le sue ...

Natale ultimo minuto : cinque Videogiochi per chi ha già tutto : 1/5 Gris Pc Gris inizia in un mondo senza colori, triste come una giornata di pioggia a Milano. Il gioco di Nomada Studio, pubblicato da Devolver Digital, è un acquarello in movimento. Siamo dalle parte di Limbo, Journey e Child ...

Macaulay Culkin ‘si riscopre gamer’ con i Videogiochi di Mamma ho perso l’aereo : Essere un’icona degli anni 80/90 fin da minorenne non è semplice, chiedere a Macaulay Culkin. Il biondo attore ha più volte dichiarato di non essere il più grande fan al mondo dei film della saga di Mamma ho perso l’aereo – il cui successo è stato per certi versi una maledizione, ha raccontato – ma, per festeggiare degnamente il Natale del 2018, ha deciso di rimisurarsi con il blockbuster che gli ha dato la notorietà ...

Il protagonista di Mamma ho Perso L'Aereo commenta i Videogiochi tratti dai suoi film : In un nuovo esilarante video di Angry Video Game Nerd, riporta VG247, possiamo vedere niente meno che Macaulay Culkin, noto ai più come protagonista dei film de Mamma ho Perso L'Aereo, mentre commenta i videogiochi tratti dai suoi iconici film.Come possiamo vedere si tratta di un peculiare filmato della durata di ben 20 minuti in cui possiamo scoprire, forse per la prima volta, la miriade di videogiochi tratti dai celebri film che hanno segnato ...

La Cina crea un nuovo comitato etico per giudicare i Videogiochi : La Cina è da sempre poco permissiva con il mondo dei videogame: i videogiochi contenti riferimenti a violenza o al sesso sono spesso rifiutati. Ubisoft stessa aveva apportato delle modifiche a ...

Videogiochi 2018 - i migliori videogame per PS4 - PC e Xbox : Come ogni anno, il 25 dicembre si avvicina e con esso l’ansia dei regali. Cosa fare per risultare originale in un’epoca in cui tutti sembrano avere già tutto? Regalare un videogioco potrebbe essere la soluzione per risolvere il problema con stile, tanto più che il 2018 è stato un anno davvero ricco di uscite di spessore, quindi stare dietro a tutte era praticamente impossibile. Approfittando poi degli sconti e delle offerte che i ...

Videogiochi e lavoro : perché un'azienda dovrebbe assumere un gamer : Il mondo del lavoro è sempre più attento a integrare le competenze che i gamer sviluppano su pc e console: fantasia, reattività, organizzazione e dedizione