VIDEO Andreas Seppi sconfigge Stefanos Tsitsipas e vola in semifinale a Sydney

(Di giovedì 10 gennaio 2019)ha compiuto una fantastica impresando il forte grecoe qualificandosi alle semifinali del torneo di. Sul cemento australiano, l'altoatesino si è confermato in grandissima forma e ha saputo rimontare contro il numero 15 del ranking ATP: dopo aver perso il primo set per 6-4, l'azzurro si è scatenato e con un doppio 6-4 ha conquistato la vittoria guadagnandosi così il passaggio del turno. Di seguito ilcon gli highlights e la sintesi di, quarto di finale del torneo di