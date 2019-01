Verbania | il consigliere comunale elogia Mussolini | “Del fascismo ci ricordiamo solo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 gennaio 2019) “Cidelle ombre, ma non delle luci (del), questa è storia, basta girare l’Italia per rendersi conto di che cosa fece Benitoquando era governatore d’Italia”. Queste sono le parole pronunciate daldiMichael Immovilli (oggi nel gruppo misto, ex vicepresidente provinciale Forza Italia) durante una discussione sullo spostamento dell’ufficio del catasto. Un discorso che ha suscitato la reazione della maggioranza che ha chiesto al presidente del consiglio di censurare le parole del. Immovilli, un passato nella giovanile inAlleanza Nazionale, oggi è uno dei principali animatori del Club “Forza Silvio” die ha militato anche nel Popolo delle Libertà e in Forza Italia con la quale è stato eletto nel 2015 come. Un rapporto che è durato poco e che si è concluso con diversi ...