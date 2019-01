Valanga si abbatte su un albergo in Appenzello Esterno

Valanga di fango si abbatte su case in Cina : 7 dispersi : Una Valanga di fango si è abbattuta su 3 case nel Sichuan, in Cina: 12 persone sono state travolte. I soccorritori, intervenuti nella città di Fenshui, hanno tratto in salvo 5 persone. Altre 7 sono intrappolate sotto fango e detriti. L'articolo Valanga di fango si abbatte su case in Cina: 7 dispersi sembra essere il primo su Meteo Web.