Vaccini | Grillo firma il patto pro-vax di Burioni Il web insorge e lui attacca

Vaccini - Grillo firma il patto di Burioni. Il web insorge e lui sbotta : 'Terrapiattisti' : Solo in serata arriva il commento della ministro Giulia Grillo: 'La posizione pro-scienza è nel contratto di governo, tutte le azioni messe in campo in questi primi mesi dimostrano che per questo ...

Beppe Grillo : “Polemica su patto scienza da terrapiattisti - critico ancora obbligo Vaccini” : Beppe Grillo commenta la polemica nata dopo la sua sottoscrizione del patto per la scienza: "Trovare stupefacente che l'abbia sottoscritto richiede una mentalità pari a quella dei terrapiattisti". Poi precisa: "Non c'è stata nessuna svolta, io critico l'obbligatorietà dei vaccini che è una questione politica, non i vaccini in sé".Continua a leggere

Colpo grosso di Silvestri e Burioni : appello comune di Grillo e Renzi sul sì a scienza e Vaccini : Un documento che sostiene la ricerca scientifica per contrastare la pseudomedicina. Ma la svolta del fondatore del M5s scatena l'ira dei no vax -

Vaccini : 'Osho' su Grillo - pure la varicella e' eredita' governi precedenti? : A commentare con una battuta per l'AdnKronos Salute la presa di posizione di Beppe Grillo, che insieme a Matteo Renzi e' fra i primi firmatari del 'Patto trasversale per la scienza', e' Federico ...

Vaccini - Osho punzecchia Grillo : A commentare con una battuta per l'AdnKronos Salute la presa di posizione di Beppe Grillo, che insieme a Matteo Renzi è fra i primi firmatari del 'Patto trasversale per la scienza', è Federico ...

Vaccini - Grillo e il patto per la scienza di Burioni : i commenti della rete - Sky TG24 - : Dopo la decisione del fondatore del M5s di firmare il "patto per la scienza" promosso da Burioni e Silvestri, moltissime le reazioni su Facebook. La maggior parte degli utenti accusa il comico di tradimento. Pochi i sostenitori

Vaccini - Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno firmato il 'Patto per la Scienza' : Forse, la firma dell'importante "Patto per la Scienza", ora farà stare tutti più tranquilli. Questo articolo è stato verificato con: http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/01/...

Vaccini - Grillo e Renzi con Burioni per difenderne la validità : è bufera sui social contro il comico genovese : Questi i 5 punti su cui Burioni impegna le forze politiche e su cui Matteo Renzi e Bewppe Grillo si sono trovati d'accordo: 1, sostenere la Scienza come valore universale di progresso dell'umanità, ...

Vaccini - il Codacons : “Beppe Grillo e Renzi si ritirino dal patto o sarà denuncia” : “Invieremo a Beppe Grillo e Matteo Renzi tutta la documentazione relativa agli errori e alle situazioni di potenziale conflitto di interessi del dottor Burioni, chiedendo loro di ritirare con effetto immediato l’adesione al patto. E se non lo faranno, sarà inevitabile una denuncia nei loro confronti per concorso in diffusione di notizie false e pericolose che danneggiano la popolazione”. Lo annuncia il Codacons, che in una nota ...

Vaccini - quando Beppe Grillo disse : «La difterite sarebbe sparita lo stesso» : «L'unico Paese al mondo dove esistono dieci Vaccini obbligatori è l'Italia», disse dal palco, «ti curano obbligatoriamente, sei obbligato a curarti. Il principio è: prendi un bambino sano e ...

Vaccini - Renzi : Felice se Grillo abbandona posizioni antiscientifiche : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Beppe Grillo (con Renzi) - svolta sui Vaccini : firma il «Patto per la scienza» promosso da Roberto Burioni : Il documento che mette d’accordo il leader M5S e Matteo Renzi: «Mi impegno a non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica». L’appello lanciato con l’immunologo Guido Silvestri

Vaccini - Beppe Grillo con Burioni. Ira no-vax : "Traditore" : Il garante del Movimento 5 Stelle firma il "Patto per la Scienza", poi prende le distanze dal prof. Ma la base grillina è in rivolta. Pioggia di insulti

Vaccini - Burioni : “Felice di poter essere d’accordo con Grillo” : “Sono felice di poter essere, per una volta, completamente d’accordo con Beppe Grillo. Su un tema così importante che riguarda la salute, la vita e il futuro di tutti“. Così Roberto Burioni, promotore insieme a Guido Silvestri (docente all’Emory University di Atlanta, Usa) del ‘Patto trasversale per la scienza‘, firmato anche da Grillo e Matteo Renzi. “Non conosco Beppe Grillo, ma immaginavo sarebbe ...