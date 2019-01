Vaccini | Grillo firma | con Renzi | il patto pro Vax di Burioni

Vaccini - Beppe Grillo e Matteo Renzi firmano il ‘patto’ di Burioni in difesa della Scienza : Un patto in difesa della Scienza, intesa come "valore universale", contro gli antiVaccinisti e i negazionisti: lo ha ideato l'immunologo Roberto Burioni: "Oggi è successa una cosa molto importante - ha scritto Burioni sul suo sito - Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto (insieme a molti altri), un patto a difesa della Scienza. Perché ci si può dividere su tutto, ma una base comune deve esserci. La Scienza deve fare parte di questa ...

Vaccini - Grillo firma insieme a Renzi il Patto pro vax dell'immunologo Burioni : Nel secondo nessuna forza politica italiana si presta a sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica, i.e., ...

Vaccini - Beppe Grillo e Matteo Renzi : Clamorosa svolta dopo anni di propaganda antiVaccinista del comico: l’appello impegna chi lo sottoscrive a «non sostenere o tollerare forme di pseudoscienza o pseudomedicina»

Vaccini : Grillo e Renzi firmano il patto per la scienza di Burioni : (Foto: Antonio Masiello/Getty Images) Si impegneranno a “non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica”, tra cui appunto l’anti-Vaccinismo, ma anche il negazionismo dell’Aids e le terapie non basate sulle prove scientifiche. Due leader politici su fronti opposti, Matteo Renzi e Beppe Grillo, hanno firmato il patto per la scienza, promosso dal virologo ...

Vaccini - la svolta di Grillo : firma il 'Patto per la scienza' dell'immunologo Burioni : Nel secondo nessuna forza politica italiana si presta a sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica, i.e., ...

Vaccini - la svolta di Grillo : firma il «Patto per la scienza» dell'immunologo Burioni : Un impegno dunque a sostenere la scienza «come valore universale», a contrastare anche con leggi tutte le forme di pseudomedicina, a promuovere l'informazione corretta e ad aumentare...

Vaccini - Grillo e Renzi firmano il "patto per la scienza" di Burioni : Vaccini, Grillo e Renzi firmano il "patto per la scienza" di Burioni Il fondatore del M5s e l’ex segretario del Pd si sono impegnati a "non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica". Il medico pro-vax: "Una base comune deve ...

Vaccini - Burioni : “Da Grillo a Renzi - sostegno trasversale al mio manifesto per la scienza e contro la pseudomedicina” : “Oggi è successa una cosa molto importante: Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto (insieme a molti altri), un patto a difesa della scienza“. Così sul suo sito il virologo Roberto Burioni , sostenitore delle recenti leggi sull’obbligo vaccinale, lancia un appello, una sorta di manifesto, rivolto a tutte le forze politiche italiane. E a firmarlo, scrive lui stesso, sono in molti, con orientamenti politici diversi: dal ...

Vaccini - no alla pseudomedicina : Grillo firma il 'Patto per la scienza' dell'immunologo Burioni : Nel secondo nessuna forza politica italiana si presta a sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica , i.e., ...

Vaccini - Grillo e Renzi "insieme" : firmato il patto per la scienza | Burioni esulta su Twitter : Un patto a difesa della scienza, con un appello a tutte le forze politiche affinché lo firmino, lanciato dagli immunologi Roberto Burioni e Guido Silvestri. A firmarlo, tra tanti altri, Beppe Grillo, Matteo Renzi e Mina Welby

Vaccini - Grillo e Renzi firmano il Patto trasversale per la Scienza promosso da Burioni : 2, Nessuna forza politica italiana si presta a sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoScienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica come il negazionismo dell'...

Vaccini - Beppe Grillo sostiene Roberto Burioni e firma il Patto per la Scienza : Per una volta Matteo Renzi e Beppe Grillo sono d'accordo. Potrà sembrare strano, eppure Roberto Burioni, il virologo noto sui social per le sue campagne contro la disinformazione sui Vaccini, è riuscito a unirli. Il fondatore del M5s e l'ex segretario del Pd sono infatti tra i primi firmatari del Patto Trasversale per la Scienza, un appello rivolto ai politici a difesa "della Scienza come valore universale di progresso ...

Vaccini - inedito asse Grillo-Renzi Firmato il patto pro Vax di Burioni : inedito asse tra Grillo e Renzi contro la pseudoscienza. I due firmano il patto di Roberto Burioni che li impegna a non tollerare le tesi dei No Vax Segui su affaritaliani.it

Vaccini - no alla pseudoscienza. Grillo firma con Renzi il patto pro-vax di Burioni : Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno firmato un patto trasversale per difendere la scienza dalle divulgazioni di ciarlatani e pseudoscienziati. A promuoverlo è il noto virologo Roberto Burioni . Che sul ...