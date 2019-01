Vaccini | Beppe Grillo e Matteo Renzi

Vaccini - Beppe Grillo sostiene Roberto Burioni e firma il Patto per la Scienza : Per una volta Matteo Renzi e Beppe Grillo sono d'accordo. Potrà sembrare strano, eppure Roberto Burioni, il virologo noto sui social per le sue campagne contro la disinformazione sui Vaccini, è riuscito a unirli. Il fondatore del M5s e l'ex segretario del Pd sono infatti tra i primi firmatari del Patto Trasversale per la Scienza, un appello rivolto ai politici a difesa "della Scienza come valore universale di progresso ...