Vacca litiga con Wad | poi parla male di Dikele e Gallagher VIDEO

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Nel pomeriggio di ieri, in uscita domani con il nuovo album 'DonCorleone', si é concesso ai microfoni di Hip hop TV per realizzare un'intervista con Michele Wad Caporosso, che in queste ore sta facendo molto discutere.La chiacchierata dicon Wad Caporosso é stata infatti a dir poco inusuale, sicuramente fuori dalla norma, anche per i parametri di Hip Hop TV, che già di per se può essere tranquillamente considerato un format fuori dagli schemi, almeno per gli standard dell'informazione culturale e musicale in Italia. In diversi momenti infatti, soprattutto nei primi minuti, i ruoli dell'ospite e dell'intervistatore si sono letteralmente invertiti....