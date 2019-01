Usa | Fca pagherà circa 700 milioni di sanzione per le emissioni diesel

Usa-diesel - Fca pagherà oltre 650 mln dlr : La cifra che dovrà pagare complessivamente Fiat Chrysler dopo aver patteggiato con le autorità Usa per la vicenda delle emissioni diesel dovrebbe essere di oltre 650 milioni di dollari, secondo quanto ...

Fca - grazie a Jeep e Ram in Usa gruppo chiude 2018 a +9%. GM - Ford e Toyota ai primi 3 posti : NEW YORK - Il gruppo FCA esce vincitore dalla sfida commerciale del 2018 negli Stati Uniti, chiudendo l'anno al quarto posto nel mercato con 2.235.204 immatricolazioni alle spalle di GM, Ford e...

Fca - buone notizie dalla Cina. Negli Usa verso patteggiamento su emissioni diesel. Titolo su del 3% : MILANO - buone notizie in arrivo dalla Cina per il comparto auto mentre Negli Usa si diradano le nebbie sul Dieselgate per Fca e il Titolo festeggia in Borsa. Le azioni Fca sono in vetta al Ftse Mib...

FCA in denaro. Vicino accordo con governo Usa su emissioni diesel : A Piazza Affari brilla Fiat Chrysler , passando di mano con un aumento del 4,03% in vista di un patteggiamento per l'indagine sui motori diesel negli USA. L'accordo potrebbe essere annunciato in ...

FCA - verso un accordo col governo Usa su emissioni diesel - Sky TG24 - : Il patteggiamento potrebbe essere annunciato a breve e chiude una disputa partita nel maggio 2017. Non sono noti tutti i dettagli, ma dovrebbe prevedere "significative sanzioni civili" ai danni della ...

Emissioni diesel - Vicino un accordo tra FCA e il dipartimento di giustizia Usa : Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles è prossimo a sottoscrivere un accordo con il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti per chiudere l'indagine partita dalle accuse sull'utilizzo di software illegali per il controllo delle Emissioni su migliaia di veicoli diesel. L'indiscrezione è stata diffusa dalla Reuters, secondo la quale l'intesa potrebbe essere annunciata già nei prossimi giorni.Le accuse. La vicenda nasce nel gennaio del 2017 in ...

Fca e Governo Usa verso l’accordo sul Dieselgate : Fca sarebbe vicina al patteggiamento sull’accusa, avanzata dal dipartimento di Giustizia Usa, di aver usato software illegali per consentire a oltre 100mila vetture di inquinare sopra le soglie consentite dalla legge. L’annuncio, scrive Reuters, dovrebbe arrivare in settimana ...

Usa - Fca verso un accordo con governo su emissioni diesel : Il gruppo Fca sarebbe vicino a un patteggiamento con il Dipartimento di Giustizia americano per risolvere le accuse secondo le quali la casa automobilistica ha installato un software che consente ...

Corte Suprema Usa - no a ricorso Fca contro class action su hacking : New York, 7 gen., askanews, - La Corte Suprema statunitense ha respinto la richiesta di Fiat Chrysler di presentare il proprio appello contro una class action in cui è sotto accusa perché le sue Jeep ...

La Fca di Manley al test Usa. Il nodo immatricolazioni : L'Auto Show di Detroit, dal 14 al 27 gennaio, si svolgerà per l'ultima volta all'inizio dell'anno. Dal 2020, l'evento avrà luogo i primi di giugno. La nuova rassegna, ben distante dal Ces di Las Vegas ...

Gruppo FCA - Usa - l'ex Amazon Mark Stewart è il nuovo direttore operativo : Il Gruppo FCA ha nominato Mark Stewart come nuovo chief operating officer per gli Stati Uniti. l'ex vice presidente di Amazon rivestirà così un ruolo chiave all'interno dell'azienda italoamericana, diventando il braccio destro dell'ad Mike Manley. Sono state ufficializzate anche altre nomine: Niel Golightly prenderà il posto di Mike Keegan nel settore comunicazione.Ritorno alle auto. Prima di arrivare ad Auburn Hills, Stewart si è occupato, ...

Fca - aprirà nuova fabbrica in Usa dedicata a Grand Cherokee a 7 posti. No comment del gruppo : NEW YORK - Convertire una fabbrica di motori inutilizzata dal settembre 2012 in uno stabilimento di assemblaggio in cui produrre il modello 2021 del Grand Cherokee con tre file di sedili. È...

Fca : da Amazon nuovo responsabile Usa. Manley annuncia Mark Stewart : 'Rafforziamo la squadra' : TORINO - È un ex manager di Amazon Mike Stewart l'uomo che Mike Manley ha scelto come responsabile di Fca in Nord America. L'amministratore delegato del gruppo, che finora aveva...