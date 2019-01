Ultime Notizie Roma del 10-01-2019 ore 07 | 10

MIMMA PAPARELLA - RITROVATA MORTA A TURI/ Ultime Notizie - scomparsa a Capodanno da Triggiano : ipotesi suicidio : MIMMA PAPARELLA RITROVATA MORTA a TURI: Ultime notizie, la 55enne di Triggiano scomparsa a Capodanno senza vita all'interno della sua auto. ipotesi suicidio

Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con informazione in studio Giuliano Ferrigno Buonasera dalla redazione migranti in apertura io Non autorizzo arrivi così da Varsavia il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha anche accusato di alleati del MoVimento 5 Stelle di non averla avvertito della decisione le scelte aggiunto si condividono e le riunioni si fanno prima non dopo sul esecutivo Salvini esclusi una crisi ma nel ...

CALCIOMERCATO INTER / Ultime Notizie : Candreva ai saluti - il West Ham lo vuole ma spunta il Fenerbahçe : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: in mezzo al campo si punta sul parametro zero Hector Herrera, ma anche sul costoso Nicolò Barella.

Francesco Chiofalo - tumore al cervello : intervento riuscito/ Ultime Notizie video - 'Lenticchio' è cosciente : Francesco Chiofalo, operato per un tumore al cervello: intervento riuscito. Lenticchio si è svegliato intorno alle 18 e ha ripreso coscienza: adesso...

Mobilità 2019 Personale Ata - Ultime Notizie al 9/01 : Vediamo dettagliatamente le disposizioni relative alla Mobilità per il Personale A.T.A. relativamente agli anni scolastici per il triennio 2019/22, contenute nel CCNI Mobilità 2019. Personale Ata in attesa di sede di titolarità Le disposizioni si applicano al Personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda. Può partecipare ai movimenti, con stesse modalità, ...

Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione stasera informazione in studio Giuliano Ferrigno Malta Annuncia il via libera all’accordo Unione Europea sui migranti delle Navi delle Iene GT Watch se hai i profughi saranno portati a terra dalla Marina di La Valletta e poi ridistribuiti tra 8 paesi Unione Europea tra cui l’Italia ma Salvini Si oppone L’intesa sottoscritta anche dal prendere con te però poi cede ricatti ...

Calciomercato Inter/ Ultime Notizie : anche Nainggolan nella lista dei papabili del Psg : Calciomercato Inter, Ultime notizie: i nerazzurri potrebbero buttarsi subito su Andersen della Sampdoria, in porta si valuta Jean del San Paolo.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime Notizie : Hamsik verso Cina o Giappone per giugno - ma pure in Germania... : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: a giugno possibile l'addio di Hamsik. Tra le mete possibili rimangono Cina, Giappone e pure la Germania.

Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno garanzie statali sulle obbligazioni Carige per un massimo di 3 miliardi di euro attivabili fino al 30 giugno è un fondo pubblico da 1,3 miliardi per gli oneri del mondo e le eventuali sottoscrizione di azioni della banca per un massimo di un miliardo in caso di ricapitalizzazione precauzionale lo prevede il decreto Carige in Gazzetta ...

Norvegia - rapita la moglie di un miliardario/ Ultime Notizie - chiesto riscatto da 9 milioni in criptovaluta : rapita moglie di un miliardario in Norvegia: la notizia resa nota solo oggi, dopo oltre due mesi. chiesto riscatto da 9 milioni di euro in criptovaluta.

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Ultime Notizie : nel mirino Ilaix Moriba - baby talento del Barcellona : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: Allegri corteggiato dal Real Madrid potrebbe essere sostituito da Zidane; Pjaca rimane alla Fiorentina

CALCIOMERCATO INTER / Ultime Notizie - Pradè su De Paul : 'A gennaio rimarrà sicuramente a Udine' : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: i nerazzurri potrebbero buttarsi subito su Andersen della Sampdoria, in porta si valuta Jean del San Paolo.

Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 9 gennaio in studio Giuliano rinopatia l’informazione Malta Annuncia il via libera all’accordo Unione Europea sui migranti delle Navi delle UMG si cuoce se hai i profughi saranno portati a terra dalla Marina di La Valletta e poi ridistribuiti tra 8 paesi Unione Europea tra cui l’Italia ma Salvini Si oppone L’intesa sottoscritta anche dal premier Conte ...

Calciomercato Napoli/ Ultime Notizie - Tonelli può tornare a gennaio : il Bologna rimane in attesa : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Tonelli potrebbe tornare in Campania dal prestito della Sampdoria a gennaio. Il Bologna monitora il difensore.