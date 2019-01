Tumori al cervello | la terapia funziona

Un nuovo studio dice che i cellulari non causano Tumori al cervello : (foto: Westend61/Getty Images) No, i cellulari non causerebbero il cancro al cervello. Questa l’affermazione di un ampio studio australiano, che indaga la questione ampiamente discussa – e il dibattito rimane ancora aperto – della sicurezza dell’utilizzo dei telefoni cellulari. La ricerca, guidata dall’Australian Radiation and Nuclear Safety Agency (Arpansa), scagiona i cellulari a partire dall’analisi dei dati di ...

Tumori : al Besta rimosso cancro al cervello con minilaser - prima europea : Un’incisione di 2 millimetri e un laser mininvasivo ultra preciso per rimuovere Tumori cerebrali. Sono i dettagli di due interventi eseguiti all’Istituto neurologico Besta di Milano con una procedura nuova, l’ablazione con tecnica di termoterapia interstiziale laser (Litt). L’équipe dell’Irccs di via Celoria, guidata da Francesco DiMeco, direttore del Dipartimento di neurochirurgia, ha eseguito quelle che vengono ...

Tumori del cervello - Big data e Dna scoprono il punto debole : Un'enorme quantit di dati genetici raccolti da 25 centri di ricerca in tutto il mondo, con la collaborazione di matematici e bioinformatici, ha messo alle strette una forma di tumore del cervello ...

La ragazza sopravvissuta al cancro che le ha “mangiato” l’occhio e altri Tumori al cervello : Jess Van Zeil è una ragazza di Melbourne che a 21 anni ha perso l'occhio sinistro a causa di un melanoma oculare. Per lei è stato difficile decidere di operarsi, ma ha affrontato la malattia e ora racconta di divertirsi ad abbinare le bende ai suoi abiti. Mesi dopo, però, la giovane è finita di nuovo in ospedale. Ma è sopravvissuta e ora racconta la sua storia per aiutare gli altri.Continua a leggere