Trump lascia gli USA senza nuovi tipi di birra

Contro Trump - lascia inviato Usa anti Is : 18.44 L'inviato speciale Usa presso la coalizione internazionale anti Isis, Brett McGurk, si dimette in polemica con la decisione di Donald Trump di ritirare le truppe americane dalla Siria. McGurk doveva lasciare a febbraio 2019. Secondo lui l'Isis è in fuga, ma non sconfitto e il prematuro ritiro potrebbe favorire nuovamente la sua ascesa. Dal canto suo Trump: "In Siria saremmo dovuti restare 3 mesi: accadeva 7 anni fa. Quando sono ...

Dopo la Siria l’Afghanistan : Trump annuncia il ritiro dei soldati. Il generale Mattis lascia : L’amministrazione perde un altro pezzo: il capo del Pentagono lascia per protesta contro la decisione del presidente

James Mattis - il capo del Pentagono lascia dopo il ritiro dalla Siria. E Trump fa rientrare 7mila soldati dall’Afghanistan : Anche “Cane pazzo” lascia l’amministrazione Trump. dopo l’annuncio del ritiro delle truppe Usa dalla Siria, James Mattis ha annunciato le dimissioni da segretario alla Difesa. “Il presidente ha il diritto di avere un segretario della Difesa le cui vedute siano meglio allineate con le sue”, ha scritto nella lettera consegnata alla Casa Bianca. Formalmente “mad dog” Mattis, come è chiamato negli ...

Usa - Jim Mattis lascia in polemica con Trump per il ritiro dalla Siria - : Il capo del Pentagono da febbraio abbandona l'incarico dopo l'inattesa decisione dell'amministrazione di portare via le truppe dal Medio Oriente. Secondo il generale, "il presidente merita un ...

Usa - Mattis lascia in polemica con Trump : 1.56 "Il presidente Trump merita un ministro della Difesa che sia più allineato alle sue posizioni".Lo scrive nella lettera di dimissioni il capo del Pentagono, il generale Jim Mattis, che a sorpresa abbandona l'amministrazione. Trump l'aveva anticipato via Twitter senza però fare riferimento a dissapori Un gesto inevitabile, quello di Mattis, in opposizione alla decisione di Trump di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria e di ridurre la ...

Usa - Trump annuncia altro addio : lascia segretario Interni Ryan Zinke - : A capo dell'agenzia che si occupa della gestione dei territori federali, della fauna selvatica e dei rapporti con i nativi americani, è stato coinvolto in una serie di casi in cui avrebbe violato il ...