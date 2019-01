Trivelle | sottosegretario Lega | sbagliato bloccare le autorizzazioni | Rabbia M5s

tgcom24.mediaset

: Per la verità no. Almeno Su #trivelle #tap e #ilva non mi pare ce ne sia bisogno. Va avanti bene. Come fosse un mio… - CarloCalenda : Per la verità no. Almeno Su #trivelle #tap e #ilva non mi pare ce ne sia bisogno. Va avanti bene. Come fosse un mio… - Agenzia_Ansa : #Trivelle, stop del ministro #Costa: 'Non sono diventato ministro per portare l'Italia al Medioevo'. Il sottosegre… - zazoomnews : Trivelle sottosegretario della Lega: Sbagliato lo stop alle autorizzazioni - #Trivelle #sottosegretario #della -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) A scatenare il nuovo fronte di frizioni nel governo una nota della leghista Gava. M5s non ci sta e chiede un intervento di Salvini che però precisa: "Vicino alle coste no allema non si può fermare il mondo"