Trivelle | Lega ' Sbagliato stop | Paese deve andare avanti' Pd ' Si metta d accordo con il

Trivelle - nuovo botta e risposta tra Lega e Cinque Stelle - : Salvini: "Ok alla tutela dell'ambiente, ma non possiamo far finta che il mondo si sia fermato". Toninelli: "Io mi ricordo di aver condiviso con la Lega il referendum del 17 aprile 2016 contro le Trivelle "

Trivelle - sottosegretario Lega : sbagliato bloccare le autorizzazioni | Rabbia M5s : "Salvini riporti i suoi su giusta strada" Ma il vicepremier : "In mezzo al mare sì" : A scatenare il nuovo fronte di frizioni nel governo una nota della leghista Gava. M5s non ci sta e chiede un intervento di Salvini che però precisa: "Vicino alle coste no alle Trivelle ma non si può fermare il mondo"