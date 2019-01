Treviso | investita mentre attraversa sulle strisce | 19enne muore dopo due giorni di agonia

Blastingnews

: Investita sul Terraglio, la 19enne travolta da un'auto non ce l'ha fatta - fudino : Investita sul Terraglio, la 19enne travolta da un'auto non ce l'ha fatta - ReteVeneta : TG TREVISO (09/01/2019) - 19ENNE INVESTITA SUL TERRAGLIO, MUORE DOPO DUE GIORNI D'AGONIA: - AlessiaCabianca : Investita sul Terraglio, la 19enne investita non ce l'ha fatta -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Una vera e propria tragedia, quella che si è verificata neiscorsi nella provincia di, che riguarda purtroppo, ancora una volta, la morte di una giovane persona. L'episodio riguarda la diciannovenne Vaillant Titouana, una ragazza spagnola ma di origini francesi,qualche giorno fa, esattamente nella mattinata di lunedì 7 gennaio, nel piccolo comune di Preganziol,stavando la stradapedonali. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, purtroppo la ragazza non ce l'ha fattaaver passato duedi: l'uomo che l'ha travolta con la sua automobile, trascinandola per diversi metri, un quarantenne straniero, è adesso stato indagato per omicidio stradale.Tragedia a: giovane ragazzadi, era stataStando a quanto si apprende dal sito in questione, infatti, la giovane ragazza ...