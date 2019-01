Torino | Nkoulou out alla ripresa

calcioweb.eu

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Stagione fino al momento molto importante in casa, il club granata si candida per l'accesso all'Europa League e gli uomini di Mazzarri sono al lavoro per preparare la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Problemi per N'Koulou, un attacco febbrile ha messo ko il difensore granata che non ha preso parte all'allenamento di oggi, a tre giorni dpartita contro i viola. Difesa granata quasi decimata nell'allenamento odierno, out anche Moretti per un problemacoscia destra.