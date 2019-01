wired

: È ora di tornare al lavoro. The Punisher, stagione 2, disponibile dal 18 gennaio. - NetflixIT : È ora di tornare al lavoro. The Punisher, stagione 2, disponibile dal 18 gennaio. - micheleiurillo : The Punisher, il trailer della seconda stagione - demo_ddi : The Punisher, il trailer della seconda stagione -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) “Tu non hai filtri“, viene detto a Frank Castle neldi The. E in effetti nella clip di anticipazione non vediamo altro che risse, sangue e colpi di fucile a conferma dell’anima violenta di questa serie tratta dai fumetti Marvel. Infatti il punitore interpretato da Jon Bernthal non può fare a meno di cacciarsi nei guai, neanche dopo aver trovato vendetta nella primaper la stragepropria famiglia.Come s’intuisce nel video qui sopra, Castle in questa nuova storia s’imbatterà in una giovane sconosciuta, Amy Bendix (Giorgia Whigham), salvandola da un tentativo di omicidio in un bar malfamato. La giovane però nasconde un passato misterioso e infatti sulle sue tracce, e conseguentemente anche su quelle di Castle, si metterà John Pilgrim (Josh Stewart), un ex sacerdote ormai pronto a ogni mezzo per ...