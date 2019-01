TgBlog | edizione del 10 gennaio 2019 | tutte le notizie

blogo

(Di giovedì 10 gennaio 2019)Nuovadeldi oggi, giovedì 10. Nel notiziario di TvBlog vi parliamo della querelle fra il vice premier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini e Claudio Baglioni, dopo le dichiarazioni del 'dirottatore artistico' del Festival di Sanremorilasciate ieri in conferenza stampa.Per il toto-ospiti della kermesse, arriva la smentita di Checco Zalone che annuncia la sua assenza all'Ariston. Inoltre Massimo Giletti difende i Dear Jack con Pierdavide Carone invitando il gruppo e il cantante come ospiti di Non è l'Arena domenica sera su La 7.del 10lepubblicato su TVBlog.it 1016:55.