Terremoto | Rosato in tv sbaglia i numeri | “Ad Accumoli già aperti 2mila cantieri” Ma

(Di giovedì 10 gennaio 2019) “Avremmo terminato la ricostruzione da un pezzo, senza accorgercene. Maha dato i. Da sindaco diposso garantire che qui non abbiamocantieri ma tre e tutti privati”. Il primo cittadino Stefano Petrucci non usa giri di parole: “Forse l’onorevole ha preso i dati dei comuni di tutto il cratere, francamente non so. Ma quella uscita in diretta tv è suonata come l’ennesima presa in giro da parte di chi meglio d’altri dovrebbe conoscere la situazione, almeno meglio di chi si incontra per strada”. Petrucci, al telefono col fattoquotidiano.it, si unisce così ai concittadini della cittadina abruzzese colpita dal sisma del 2016 che da mercoledì sera riversano il loro sdegno all’indirizzo del vicepresidente della Camera, Ettore, reo di aver difeso in tv l’operato del precedente governo Pd concampati in ...