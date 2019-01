Terremoto Catania | 120 militari dell’Esercito nelle aree colpite dal sisma

Catania : nuove scosse di Terremoto nella notte <br>Gli sfollati sono 1.100 : La terra continua a tremare in provincia di Catania. nuove scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore. La più forte, con una magnitudo di 3.5, è avvenuta alle 5.10 di oggi con epicentro a sette km da Ragalna, secondo la rilevazione dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. nella notte erano state registrate altre sette scosse di terremoto nel catanese con una magnitudo compresa tra 2.3 e 3.0. Lo sciame sismico non ...

Etna - Terremoto Catania : proseguono i sopralluoghi - 1.334 gli sfollati : Prosegue senza sosta il lavoro dei tecnici attivati presso i 9 Coc dei Comuni del Catanese interessati dal terremoto magnitudo 4.9 del 26 dicembre scorso: finora sono stati eseguiti 4.050 sopralluoghi pari al 62% delle 6.547 istanze presentate dai cittadini. Sono 2022 (il 50%) le abitazioni che risultano agibili, 1.011 (il 25%) quelle parzialmente agibili, mentre la percentuale degli immobili inagibili è intorno al 24% (968), 39, invece, sono le ...

Etna - Terremoto Catania : vertice in prefettura sul tema della sicurezza : E’ in programma domani a Catania, a Palazzo Minoriti, un vertice al quale parteciperanno le forze dell’ordine e il prefetto Claudio Sammartino: si farà il punto sul sistema sicurezza nei paesi dell’Etna colpiti dal terremoto del 26 dicembre scorso. L'articolo Etna, terremoto Catania: vertice in prefettura sul tema della sicurezza sembra essere il primo su Meteo Web.

Etna - nuova forte scossa di Terremoto oggi a Catania : “Zona ad alta pericolosità - massimo risentimento del IV grado nell’area epicentrale” : Il terremoto di magnitudo ML 4.1, avvenuto alle ore 00:50 italiane del 9 gennaio 2019 (ore 23:50 UTC dell’8 gennaio), si colloca nell’area di Piano Pernicana, sul versante nord-orientale dell’Etna nel comune di Linguaglossa (CT), a circa 10 km da Milo, Trecastagni e Sant’Alfio (CT). La scossa è stata localizzata ad una profondità di 2 km. Non ci sono state fino a questo momento (le ore 10:30 del 9 gennaio) repliche significative nella stessa ...

Terremoto Etna : tanta paura da Catania a Messina per la nuova forte scossa sul vulcano - nessun danno : Un Terremoto magnitudo ML 4.1, è stato registrato alle ore 00.50 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia in provincia di Catania. L’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Linguaglossa, Sant’Alfio e Milo – è stato avvertito dalla popolazione. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. ll Dipartimento della Protezione Civile continua ...

Terremoto Etna - nuova forte scossa sul vulcano : magnitudo 4.1 nella notte - gente in strada a Zafferana - Linguaglossa e Piedimonte. Paura da Catania a Messina [LIVE] : 1/7 ...

Sicilia - Etna : intensa scossa di Terremoto avvertita nella notte fino a Catania - dati INGV : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 9 gennaio 2019, esattamente alle 00.50, sulla Sicilia orientale alle pendici dell'Etna. Stando ai dati provenienti dai...

Terremoto Catania : 60 richieste di sopralluogo a Trecastagni - danni a case e case rurali : Una sessantina le richieste di sopralluogo inoltrate dai cittadini di Trecastagni (Catania) al Centro operativo comunale attivo nel Comando dei vigili urbani dopo il Terremoto del 26 dicembre scorso, che ha provocato danni a strade e case del paese confinante con Zafferana Etnea. Dopo i primi sopralluoghi effettuati, una sola abitazione è stata dichiarata inagibile e la famiglia che vi abitava è stata sistemata in una struttura ricettiva di ...

Terremoto e maltempo - Enpa a Catania contro sisma e gelo : i volontari assistono 178 animali : Sono 178 gli animali assistiti dall’Enpa nelle zone del Catanese colpite prima dal Terremoto, poi dalla forte ondata di maltempo. L’intervento dei volontari è iniziato nelle ore immediatamente successive al sisma, continua anche oggi e proseguirà fino a quando l’emergenza non sarà superata. Ad essere colpiti non sono soltanto i cani di proprietà – per 23 di loro i volontari hanno dovuto trovare uno stallo – ma, anche e soprattutto, i ...

Etna - Terremoto Catania : nuova scossa avvertita dalla popolazione [DATI e MAPPE] : 1/5 ...

Terremoto a Sortino - paura anche a Catania : Sortino - Uno sciame sismico è stato chiaramente avvertito dalla popolazione in provincia di Siracusa. La scossa più forte è stata registrata dall'Ingv alle 2.47 con epicentro Sortino a profondità di ...

Terremoto Catania M 2.9/ Etna - ultime notizie INGV : scossa con epicentro a Santa Maria di Licodia : TERREMOTO CATANIA M 2.9. Etna, ultime notizie INGV: scossa con epicentro a Santa Maria di Licodia, il sisma non avrebbe causato danni a persone e/o cose.