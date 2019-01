Tennis | ATP Auckland 2019 | Fabio Fognini esce di scena nei quarti di finale L’azzurro

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Marco Cecchinato eliminato in due set dallo statunitense Tennys Sandgren : Esordio amaro per Marco Cecchinato nel torneo ATP 250 di Auckland: l’azzurro, ammesso direttamente al secondo turno in virtù della testa di serie numero 3, è stato sconfitto sul cemento outdoor neozelandese dallo statunitense Tennys Sandgren, che si è imposto con un doppio 6-3 in meno di un’ora di gioco. Primo set dominato dai servizi: i primi punti in risposta arrivano per Cecchinato nel terzo game, ma l’azzurro da 0-30 si fa ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi vola ai quarti di finale. Sconfitto in due set Martin Klizan : Continua nel migliore dei modi l’avvicinamento di Andreas Seppi all’Australian Open. L’altoatesino si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Sydney dopo aver Sconfitto in due set lo slovacco Martin Klizan, numero 40 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. L’altoatesino, numero 37 del ranking, deve subito fronteggiare due palle break in apertura di primo set, ma ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Fabio Fognini soffre ma la spunta contro Peter Gojowczyk. L’azzurro accede ai quarti di finale : Esordio con il brivido e forse anche di più per Fabio Fognini. L’azzurro soffre tantissimo contro il tedesco Peter Gojowczyk (n.60 del mondo) nel match di secondo turno valido per l’ATP di Auckland (Nuova Zelanda). 2 ore e 6 minuti di partita al termine delle quali il ligure è riuscito ad imporsi con il punteggio di 6-2 3-6 7-6 (5) ottenendo l’accesso ai quarti di finale dove se la vedrà con il vincente della sfida tra il ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Matteo Berrettini si ferma al secondo turno. Amaro ko contro Leonardo Mayer : Auckland poco fortunata per il nostro Matteo Berrettini. Sul cemento neozelandese il n.52 del mondo è stato eliminato in tre set dall’argentino Leonardo Mayer (n.54 del ranking) con il punteggio di 5-7 7-6 (5) 6-3 in 2 ore e 26 minuti di partita. Una sconfitta amara per il romano, avanti di un set e con tre match point non sfruttati nel secondo parziale per chiudere la partita. Un confronto che comunque potrà servire al nostro portacolori ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi lotta e supera in tre set Jeremy Chardy. L’azzurro accede al secondo turno : Andreas Seppi “l’australiano” risponde presente. L’azzurro (n.37 del ranking), che ama giocare storicamente a certe latitudini, si è imposto con il punteggio di 7-5 2-6 6-4 contro il francese Jeremy Chardy (n.36 del mondo) nel primo turno dell’ATP di Sydney (Australia). Una prestazione di grande carattere quella dell’altoatesino che ha dimostrato ancora una volta che quando c’è da lottare lui c’è. ...

Tennis - ATP Cup 2020 : svelati i dettagli della manifestazione. In Australia si sfideranno 24 nazioni : Dal 3 al 12 gennaio 2020 si svolgerà in Australia la prima edizione della ATP Cup, il nuovo torneo a squadre che darà il via alla stagione Tennistica. Gli organizzatori hanno svelato oggi i dettagli della manifestazione, con gli incontri principali che si giocheranno a Sydney, mentre le gare dei gironi si terranno a Brisbane ed Adelaide. Si tratta di una Coppa del Mondo per nazioni, che torna attiva dopo otto anni, visto che il precedente torneo ...

Ranking Atp Tennis - la classifica aggiornata : Marco Cecchinato al top della carriera - 5 azzurri nella top100 : Siamo ormai ai nastri di partenza del primo Major della stagione, l’Australian Open 2019, per cui è tempo di andare a controllare come si sta dipanando il Ranking ATP dopo i primi tornei della stagione. Al comando tutto rimane immutato, con Novak Djokovic che veleggia tranquillamente in prima posizione, inseguito da Rafa Nadal e Roger Federer, con Alexander Zverev pronto a puntare al trono in questa nuova annata. Per quanto riguarda i ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Matteo Berrettini supera Mackenzie McDonald e accede al secondo turno : Matteo Berrettini supera in poco più di un’ora il qualificato statunitense Mackenzie McDonald per 6-3 6-4 ed accede al secondo turno del torneo ATP 250 di Auckland: sul cemento outdoor neozelandese l’azzurro ora se la vedrà con il vincente della sfida tra l’altro statunitense Steve Johnson, numero 9 del seeding, e l’argentino Leonardo Mayer. Nel primo set l’azzurro parte male e va in difficoltà già nel terzo game, ...

Tennis - ATP 250 Brisbane 2019 : Kei Nishikori batte in finale il russo Daniil Medvedev dopo due ore di battaglia : Il nipponico Kei Nishikori si aggiudica il torneo ATP di Brisbane: sul cemento australiano il giapponese, testa di serie numero 2, batte in finale il russo Daniil Medvedev, numero 4 del seeding, dopo due ore di battaglia con lo score di 6-4 3-6 6-2. Per il Tennista asiatico si tratta del dodicesimo titolo in carriera. Comincia subito bene Medvedev, che si procura tre palle break consecutive nel secondo gioco; Nishikori gliele annulla tutte, ma ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Thomas Fabbiano e Roberto Marcora escono di scena nell’ultimo turno delle qualificazioni : Niente da fare per i nostri Thomas Fabbiano e Roberto Marcora nelle qualificazioni dell’ATP di Auckland (Nuova Zelanda). I due azzurri sono stati sconfitti nel turno decisivo, rispettivamente, dal tedesco Maximilian Marterer (testa di serie n.2), e dal francese Ugo Humbert (n.102 del mondo). Il pugliese, numero 101 ATP, è stato superato dal teutonico con lo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 24 minuti di partita. Un match estremamente equilibrato ...