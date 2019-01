Temptation Island | Chiofalo dopo l' intervento al cervello | ' Sto bene'

Francesco Chiofalo di Temptation Island operato al cervello - gli aggiornamenti su 'Lenticchio' : Arrivano buone notizie per Francesco Chiofalo : ha superato positivamente l'operazione al cervello . L'ha reso noto l'ufficio stampa dell'ospedale San Camillo di Roma in cui l'ex concorrente di ...

Francesco Chiofalo di Temptation Island operato al cervello - gli aggiornamenti su "Lenticchio" : Arrivano buone notizie per Francesco Chiofalo: ha superato positivamente l’operazione al cervello. L’ha reso noto l’ufficio stampa dell’ospedale San Camillo di Roma in cui l’ex concorrente di Temptation Island è ricoverato dopo che ieri è stato sottoposto alla delicata rimozione di una massa tumoral

Francesco Chiofalo - operazione al cervello riuscita per l’ex concorrente di Temptation Island : le sue condizioni : L’ex concorrente del programma di Maria De Filippi sta bene come fanno sapere dall’ospedale San Camillo di Roma operazione perfettamente riuscita, Francesco Chiofalo sta bene e ha già iniziato il decorso post operatorio. L’ex concorrente di Temptation Island ha subito un intervento chirurgico presso l’ospedale San Camillo di Roma per asportare un meningioma benigno al cervello, scoperto poche settimane fa. Il ...

Francesco di Temptation Island - il video prima dell’operazione al cervello : “Andrà tutto bene” : Francesco Chiofalo di Temptation Island sta affrontando in queste ore la prova più difficile della sua vita: un’operazione al cervello per rimuovere un tumore. Si tratta di un intervento molto pericoloso, che durerà 18 ore e che ha un rischio dell’80% di invalidità per il paziente. Subito dopo la scoperta del cancro al cervello, Francesco aveva condiviso con i follower di Instagram la notizia, raccontando il suo sgomento e il dolore ...

Temptation Island Vip - incertezze sul nuovo conduttore : si fa il nome di Bisciglia : Nelle ultime ore sono trapelate online alcune indiscrezioni concernenti l'imminente nuova edizione del seguitissimo docu-reality 'Temptation Island', in versione 'Very Important People'. Nello specifico, il direttore generale dei palinsesti Mediaset, Marco Paolini, ha esplicitamente confermato la notizia secondo la quale la conduttrice Simona Ventura ha scelto di lasciare il format delle tentazioni, per tornare alla Rai. Simona Ventura ritorna ...

Temptation Island Vip : ecco chi potrebbe sostituire Simona Ventura alla conduzione : Ormai è ufficiale: Simona Ventura non condurrà più Temptation Island Vip. La conduttrice ha deciso di lasciare Mediaset per tornare in Rai, dove condurrà The Voice Of Italy, la nuova edizione del reality versione Vip di Maria De Filippi resta dunque orfana. Chi sostituirà Super Simo? Temptation Island Vip quest’anno ha regalato grandi emozioni ai telespettatori, ma soprattutto ha registrato ascolti altissimi. Merito anche della bravura con ...