agi

: Telecamera fissa su un giocatore (scelto dagli utenti): la #Nba vista da #Twitter - Donato_Primo : Telecamera fissa su un giocatore (scelto dagli utenti): la #Nba vista da #Twitter - PiazzettaSport : RT @contribuenti: Telecamera fissa su un giocatore (scelto dagli utenti): la Nba vista da Twitter - PiazzettaSport : RT @DamianoCori: Telecamera fissa su un giocatore (scelto dagli utenti): la @NBA vista da #Twitter #smm #sms #digitaltransformation #sport… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Guardereste una partita, gratis, seguendo un solo? È quello che permetterà di fare: trasmetterà la Nba, ma in un modo del tutto inconsueto: saranno in diretta solo gli ultimi due quarti e, soprattutto, le telecamere inquadreranno sempre la stessa canotta. Giocano i Lakers? L'obiettivo sarà fisso su LeBron James per tutto il tempo che sarà in campo. Se si accomoderà in panchina o sarà espulso per falli, verrà inquadrato il campo, ma non nella tradizionale ripresa dalla linea mediana bensì da dietro uno dei due tabelloni. La scelta delda seguire spetta agli. Durante la prima metà di partita, potranno votarlo sull'account@NBAonTNT.Alla ricerca dell'equilibrio L'accordo, raggiunto tra, Nba e le emittenti che detengono i diritti televisivi del ...