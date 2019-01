Tav | secondo fonti del governo negativa l' analisi tecnica costi benefici

Sci alpino - Mikaela Shiffrin devastante nella 1a manche dello slalom di Zagabria : oltre un secondo a tutte! OtTava Chiara Costazza : Non ci sono più aggettivi. Mikaela Shiffrin ha scritto un’altra pagina di storia dello sci alpino nella prima manche dello slalom di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo 2019. La fuoriclasse statunitense ha letteralmente danzato sulla neve croata, superando le difficoltà in totale scioltezza e aumentando il suo vantaggio porta dopo porta in maniera inesorabile. La due volte vincitrice della Sfera di Cristallo ha lasciato tutte le ...

Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 : Marcel Hirscher - il sigillo del mostro. Rivali a oltre un secondo! Tonetti otTavo : Marcel Hirscher mostra i muscoli come solo lui sa fare e vince a mani bassi il Gigante della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Il fenomeno austriaco aveva letteralmente dominato la prima manche e non si è risparmiato nella seconda: ha sciato divinamente senza controllare più di tanto la situazione nonostante il largo vantaggio, ha pennellato delle curve da maestro e non ha sbagliato davvero da nulla ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 - otTava giornata : colpi Geas e San Martino contro Napoli e Schio - raggiunta al secondo posto da Broni : E’ la giornata delle sorprese nella Serie A1 femminile 2018-2019: l’ottavo turno regala al Geas Sesto San Giovanni e al Fila San Martino di Lupari due vittorie una più rumorosa dell’altra, perché se le rossonere firmano il colpo maggiore di oggi, non è da meno il successo delle giallonere sulle campionesse d’Italia. Geas SESTO SAN GIOVANNI-DIKE Basket Napoli 75-70 Al PalaCarzaniga è tempo di festa per il Geas, che ottiene ...

Sorteggio otTavi : la Juve quasi prima tifa Napoli secondo : A 90' dalla fine sono 12 le squadre qualificate per gli ottavi di Champions League. Tra queste Juventus e Roma , mentre Inter e Napoli si giocano tutto nell'ultima giornata. I bianconeri, vincendo con ...

Il caso Carige e la Tav secondo Toninelli. Di cosa parlare stasera a cena : Questa ve la giocate bene in cene politicizzate, tendenza leghista nordica. Impegni da ricordare e che comunque riguardano il certamente sincero e fattivo commissario Bucci. Ma impegni che forse non hanno il supporto pieno del governo, perché alcuni nodi (su modalità di gara e rapporti con Se li,

I Sì Tav in piazza a Torino : «Siamo trentamila». Lega contro M5S. Centinaio : «Secondo noi si farà» : Grande affluenza in piazza Castello dove sulle note della canzone di Jovanotti 'Io penso positivo' ha avuto inizio la mobilitazione promossa da 'Sì, Torino va avanti'. Secondo...