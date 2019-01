Tav | la Lega scende in piazza contro i 5 stelle

Tav - 5 Stelle furiosi con la Lega : "In piazza per il sì? Vergogna" : Ormai è scontro aperto sulla Tav . Nel pomeriggio il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, aveva annunciato l' adesione del Carroccio alla piazza di sabato a Torino in favore dell'...

Tav - verso bocciatura analisi costi-benefici. Lega in piazza per il sì. Di Maio : “Siamo contrari” : L'analisi tecnica sui costi-benefici per la Tav sarebbe negativa, ma la bozza non è ancora definitiva. La Lega sarà in piazza, sabato prossimo a Torino, partecipando al flash mob per il Sì alla Torino-Lione. Di Maio: "Quelle risorse potrebbero essere utilizzate per migliorare la mobilità cittadina".Continua a leggere

Tav : sabato la Lega sarà in piazza per il sì a Torino : La Lega sabato sarà in piazza per il sì alla Tav. "La Lega non ha mai avuto dubbi: la Tav va realizzata, perché è una risorsa preziosa per lo sviluppo strategico dell'economia piemontese e di tutto il paese. Nel caso la valutazione costi/benefici, nelle mani del ministro delle Infrastrutture Toninelli, dovesse dare esito negativo, siamo pronti a sostenere un referendum consultivo che dia la parola, e la ...

Ora la Lega prepara la vendetta Occhio a Tav e reddito. Esclusivo : "Crisi di governo? Sciocchezze". Il vicepremier Matteo Salvini così risponde così alle ipotesi di una caduta del governo del Cambiamento dopo le fibrillazioni nella maggioranza sul caso dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye Segui su affaritaliani.it

Tav - la bomba sul dossier che boccia il cantiere della Torino-Lione : tensione Lega-M5s : La grana della Tav Torino-Lione rischia di esplodere tra le mani del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, già pronto a frenare sui presunti esiti dell’analisi costi-benefici che avrebbe bocciato l’opera. Il mistero che aleggia attorno al ministero di Toninelli è innanzitutto se il documento esis

Lega-M5S - dai migranti alla Tav - dalle pensioni al reddito di cittadinanza : le tensioni che agitano il governo : APPROFONDIMENTI: reddito di cittadinanza: tutto ciò che c'è da sapere in dieci domande e risposte Sul fronte migranti, Conte è pronto ad assumersi tutta la responsabilità politica del soccorso ...

Lega-M5S - dai migranti alla Tav - dalle pensioni al reddito di cittadinanza : le tensioni che agitano il governo : Salvini furioso invoca un «chiarimento»: il casus belli è l’accordo Ue-Malta sullo sbarco e la redistribuzione dei migranti raggiunto senza il consenso della Lega. Ma anche sul reddito di cittadinanza l’intesa barcolla: il decreto potrebbe slittare a venerdì o alla prossima settimana. Il collegamento Italia-Francia ad alta velocità è un altro dei fronti caldi...

Scontri festa Lazio - il porTavoce dell’associazione Nazionale Funzionari di Polizia : “la violenza non è solo legata alla rivalità” : “I fatti di questa notte a Roma sono la dimostrazione evidente che la violenza degli ultras non è semplicemente legata alla rivalità tra tifoserie o incontri a rischio ma si tratta di condotte criminali che cercano di condizionare lo Stato e le istituzioni dello sport.” “Ieri i tifosi della Lazio stavano celebrando l’anniversario della fondazione della loro squadra, non avevano sul posto rivali da fronteggiare e ...

Decreto Sicurezza - Fsp Polizia sta con Salvini : 'I sindaci pensassero a rilanciare il Tavolo per la legalità e la sicurezza' : 'Come operatori di Polizia chiediamo compattezza istituzionale, davanti a queste esternazioni di disobbedienza si rischia di creare confusione e il cittadino oggi più che mai non ne ha bisogno! Si ...