TAV | analisi costi-benefici negativa Fonti Governo | Nessuna decisione

Il governo pronto a fermare le trivelle. Sulla TAV dopo analisi costi-benefici è ora di decidere : Sul caso trivelle, il ministero dello Sviluppo economico ha annunciato un emendamento al dl semplificazioni che prevede, per un termine massimo di 3 anni, la sospensione di tutti i permessi. Sul ...

TAV - Salvini apre al referendum : “Se analisi dei tecnici negativa - non potremmo fermare richiesta dei cittadini” : “Se l’ analisi dei tecnici sulla Tav fosse negativa , nessuno di noi vorrebbe né potrebbe fermare una richiesta di referendum ”. Così il vicepremier Matteo Salvini ha commentato il tema dell’alta velocità ai microfoni di Rtl. Il leader, però, è rimasto vago sulla relazione tecnica costi-benefici, commissionata dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, e consegnata ieri pomeriggio all’esecutivo, come ha rivelato il ...

TAV - verso analisi tecnica negativa : 'Nessuna decisione ancora presa" - : Il vertice notturno non ha sbloccato il nodo sulla Torino-Lione. Ieri l'esecutivo ha ricevuto la relazione che sembra orientata su una bocciatura. Si prende tempo ma la Lega teme un nuovo scontro con ...

TAV verso la bocciatura - esito negativo dell'analisi costi-benefici : ... gli effetti in termini di miglioramento dei tempi di percorrenza, di abbattimento delle emissioni per lo spostamento del traffico dalla gomma alla rotaia, di crescita dell'economia per i cantieri ...