Tassa sul volontariato | Governo alla ricerca dello ' sconto'

Così con la Tassa sulle rimesse il governo incentiva l'immigrazione : Il governo gialloverde assegna all’Italia un primato: il nostro paese diventa il primo in Europa, e uno dei pochissimi al mondo, a tassare le rimesse verso l’estero degli immigrati residenti. L’articolo 25 novies del decreto fiscale prevede un’imposta dell’1,5 per cento da applicare ai trasferimenti

VENEZIA - CON LA MANOVRA ARRIVA IL TICKET DI INGRESSO/ Da 2 - 5 a 10 euro : ira sul web per la 'Tassa di sbarco' : VENEZIA, TICKET d'INGRESSO inserito dalla MANOVRA. Costerà fino a 10 euro e sarà valido solo per i turisti giornalieri e non per chi pernotterà

Nuovi parcometri - pagamenti più facili a Sondrio. Ma Tassa sulla app : Una livrea colorata e accattivante, ma soprattutto impianti al passo coi tempi che consentono il pagamento oltre che in contanti anche con le carte e con gli smartphone. Sono già stati installati ...

La Camera vota la fiducia sulla manovra - dall’addio al Totocalcio all’ecoTassa : cosa prevede : L’aula della Camera vota la fiducia alla manovra. Il testo passa con 327 pareri favorevoli in un’altra giornata di confronto acceso tra i banchi. Il voto definitivo sulla legge di Bilancio, invece, si svolgerà domenica. In Aula oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, il ministro dell’Economia Giovanni Tr...

Manovra - Gentiloni : “Pericolosa - avremmo potuto migliorarla evitando il prelievo ai pensionati e la Tassa sul volontariato” : “Non si è mai vista una legge di bilancia presentata il 19 dicembre. avremmo potuto evitare il prelievo ai pensionati e togliere delle cose incredibili come la tassa sul volontariato”. Lo ha detto l’ex premier Paolo Gentiloni a margine del presidio organizzato dal Pd davanti a Montecitorio per protestare contro la Manovra L'articolo Manovra, Gentiloni: “Pericolosa, avremmo potuto migliorarla evitando il prelievo ai ...

Conte ha ammesso che La Tassa sul no-profit è stata un errore : È la tassa sulle Onlus a tenere banco nella giornata in cui la commissione Bilancio della Camera lavora sulla manovra, ormai prossima al giro di boa dell'approvazione definitiva, da qui a sabato. A difendere la norma che riguarda l'Ires per gli enti no profit stamattina era stata la viceministro all'Economia Laura Castelli, che aveva spiegato: "Noi tassiamo i profitti delle no profit, mica tassiamo i soldi della ...

Manovra - raffica di rincari sull'auto : non solo ecoTassa - quanto spenderai di più per l'assicurazione Rc Auto : Aumentano gas, Rc Auto e multe. E va già bene perché il leggero ritracciamento del petrolio ha fatto scendere la bolletta elettrica (con un risparmio di "ben" 50 centesimi l' anno). Come da tradizione la mazzata tariffaria arriva con il Natale. E potrebbe arrivare a oltre 900 euro a famiglia. Di sic

Consiglio comunale turbolento ad Alassio sulla Tassa di soggiorno. Il sindaco Melgrati : "Questa volta non è una gabella per il Comune" : Acceso dibattito ieri in Consiglio comunale ad Alassio sull'applicazione dell'Imposta di Soggiorno , LEGGI QUI , . L'iter di questa tassa, infatti è stato particolarmente controverso. L'...

Tassa sulla solidarietà : dietrofront del Governo - ma da gennaio : "Noi tassiamo i profitti delle no profit mica tassiamo i soldi della beneficenza!", ha assicurato ieri mattina il viceministro all'Economia Laura Castelli. Ma, nelle ore successive, difronte a una ...

Retromarcia del governo sulla Tassa ai no profit. Oggi la manovra alla Camera : La Commissione Bilancio ha approvato il mandato al relatore sulla legge di bilancio. Intanto sull'aumento dell'Ires per gli enti di volontariato il premier Conte rassicura.'è stato un errore, sarà ...

Tassa sul volontariato Di Piazza - il senatore 5 Stelle che media con il non profit : Il pentastellato sta lavorando alla correzione dell’Ires dopo l’annuncio dell’aumento. I dubbi del Forum e il monito di Zamagni: « Non si demonizzi il Terzo settore»

Tassa sul volontariato - retromarcia del governo. Di Maio : 'La norma cambierà' : ... tanto vale, secondo la relazione tecnica al maxiemendamento alla manovra, il raddoppio dell'Ires per il mondo del no-profit. Nel 2019, le risorse sono pari a 118 milioni mentre nel biennio ...