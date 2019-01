Supercoppa Juve-Milan in Arabia Saudita | l’esperienza raccontata da Roberto Donadoni

Juventus - eccoti Aaron Ramsey : la firma dopo la Supercoppa - in estate sarà bianconero : Aaron Ramsey vestirà la maglia della Juventus dal prossimo mese di giugno, niente arrivo anticipato dunque per il centrocampista gallese La Juventus ed Aaron Ramsey sono pronti a dirsi di sì. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Skysport infatti, le parti hanno trovato un accordo per il contratto che legherà il centrocampista ai colori bianconeri sin dalla prossima estate. dopo la Supercoppa Italiana ci sarà l’incontro ...

Calciomercato Juventus - Ramsey firma dopo la Supercoppa italiana : Risolto ogni dettaglio e fugato ogni dubbio, Aaron Ramsey è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus . dopo l'accordo totale trovato tra la società bianconera e il centrocampista che ...

Biglietti Supercoppa italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Juventus - Bernardeschi : 'Vogliamo la Supercoppa - contro il Bologna ci vorrà attenzione' : Uno dei protagonisti della primissima parte della stagione della Juventus è stato Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero è stato uno degli uomini decisivi nella sfida vinta contro il Chievo e questo gol gli aveva consentito di scalare le gerarchie di Massimiliano Allegri. Federico Bernardeschi si era guadagnato la maglia da titolare nel tridente con Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic. Poi però un infortunio accusato in Nazionale lo ha ...

Supercoppa Juve-Milan - la proposta lanciata dopo le ultime polemiche : Supercoppa Juve-Milan – Non si placano le polemiche in relazione alla partita di Supercoppa tra Juve e Milan e riguardanti i diritti umani e per le donne. Nelle ultime ore ecco la proposta lanciata da un gruppo di scrittori, intellettuali, artisti e giornalisti tra cui Enrico Deaglio, Gad Lerner, Moni Ovadia, Marco Boato, Loris Campetti, Angelo Ferracuti, Luigi Manconi, Claudio Piersanti, Massimo Raffaeli, Marino Sinibaldi. ...

Supercoppa Juve-Milan - Barbara Berlusconi replica dopo le ultime polemiche : “Mi hanno chiesto, da ex a.d. del Milan, un commento sul caso della partita di Supercoppa e della condizione femminile in Arabia Saudita e per giorni invece si è parlato di politica e di tutt’altro”. E’ questa l’intervista al telefono con il Corsera di Barbara Berlusconi che è tornata sulle polemiche nate da un suo intervento su ‘Il Fatto’ riguardo il caso della finale di Supercoppa italiana in ...

Supercoppa Juve-Milan - la senatrice Pucciarelli : “ho chiesto di spostare la finale in un’altra località” : “Questa mattina ho inviato una lettera al Presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè per chiedere, nell’ambito delle sue competenze e attraverso le procedure più idonee, di spostare la finale di Supercoppa italiana in un’altra località ed in condizioni compatibili con i valori del calcio e dello sport in generale”. Sono le importanti dichiarazioni della senatrice della Lega e presidente della Commissione ...

Juventus - Allegri sorride in vista della finale di Supercoppa Italiana : Cancelo parzialmente in gruppo : L’esterno portoghese ha quasi recuperato dall’infortunio subito alla fine del 2018, lavorando parzialmente con i compagni nella seduta odierna A quattro giorni dal ritorno in campo per una partita ufficiale, quella di sabato sera a Bologna in Coppa Italia, la Juventus ha sostenuto oggi il primo allenamento del 2019, al rientro da qualche giorno di vacanza. I bianconeri sono scesi in campo nella tarda mattinata, e hanno ...

Juventus-Milan - Supercoppa Italiana : programma - orari e tv. Data - streaming e probabili formazioni : Ormai ci siamo. La tanto attesa, e quanto mai discussa, Supercoppa Italiana di calcio è alle porte. Mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 saranno di scena la Juventus, formazione campione d’Italia, ed il Milan, finalista della scorsa edizione della Coppa Italia, sconfitta proprio dai bianconeri con il punteggio di 4-0 grazie alla doppietta di Medhi Benatia, al gol di Douglas Costa ed all’autogol di Nikola Kalinic. La grande sfida del ...

