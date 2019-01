Super Gummy Invaders | finalmente disponibile su google play store

nerdgate

(Di giovedì 10 gennaio 2019) In, il tuo compito è salvare l’intero universo un turno alla volta! Semplice vero? Con controlli intuitivi, meccaniche di gioco immediate e uno stile grafico accattivante il gioco si pone come alternativa ai classici Hyper-casual games come Ballz e Bricks and Balls. Alcune varianti arricchiscono il lineare gamedel genere, dando la possibilità di guadagnare attacchi speciali da usare al momento giusto per competere al meglio nella classifica. Sblocca diversi tipi di proiettili: dallo Shuriken, alla palla di fuoco per finire con eliminare gli alieni a colpi di cacchine. La missione è quindi semplice: distruggi tutti gli invasori prima che raggiungano la tua astronave! Nel frattempo colleziona le monete e bonus, aumenta la tua potenza di fuoco turno dopo turno per contrastare il potere crescente dei nemici gommosi. Niente panico però! Cerca di sopravvivere più a ...