«Sugli arrivi gestisco io» | e Salvini minaccia la crisi di governo

MotoGP – La Grand Prix Commission approva novità clamorose : cambia la regola Sugli arrivi in caso di caduta : La Grand Prix Commission rende nota l’approvazione di alcune modifiche al regolamento: ecco tutte le novità che entreranno in vigore Nonostante i vari campionati motoristici siano finiti, la Grand Prix Commission continua a lavorare anche durante l’offseason. I membri Carmelo Ezpeleta (Dorna, Chairman), Paul Duparc (FIM), Takanao Tsubouchi (MSMA) and Mike Trimby (IRTA), Carlos Ezpeleta (Dorna), Corrado Cecchinelli (Director of Technology), ...