Stupro Cristiano Ronaldo | la richiesta della polizia di Las Vegas

: Cristiano Ronaldo accusato di stupro: la polizia Usa ordina il test del Dna - Corriere : Cristiano Ronaldo accusato di stupro: la polizia Usa ordina il test del Dna - SkyTG24 : Cristiano Ronaldo, Wsj: richiesto esame Dna per le accuse di stupro - theheartramon : RT @tutticonvocati: ++ La polizia di Las Vegas ha ordinato che Cristiano #Ronaldo si sottoponga all'esame del Dna nelle indagini sul presun… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Sono mesi difficili fuori dal campo per il calciatoreJuventus, in particolar modo dopo le accuse di alcune donne riguardanti la vita privata. Le ultime novità sono importanti, nel dettaglio ladi Lasha ordinato chesi sottoponga all’esame del Dna per confrontare i risultati del test con le tracce di Dna rinvenute sugli abitidonna che lo accusa di violenza sessuale, sono le indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal. Secondo l’accusa il calciatore avrebbe pagato la donna 375 mila dollari per ottenerne il silenzio di Mayorga, sul vestito sarebbero state rinvenute tracce di Dna non appartenenti alla donna.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ladi ...